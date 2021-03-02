Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Грузии Саломе Зурабишвили, 1 марта, 2021 г., Фото: Администрация президента Грузии
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Президент призывает власть и оппозицию к ответственности в ходе диалога при посредничестве ЕС

02/03/2021 - 21:47
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила сегодня, что на фоне возобновившегося диалога между оппозицией и правящей командой при посредничестве президента Европейского совета «вызывает удивление», что оппозиция пикетировала здание Парламента и были произведены сопутствующие задержания.

По словам Зурабишвили, участие президента Шарля Мишеля в смягчении кризиса в стране свидетельствует о том, что «демократия, стабильность и развитие Грузии важны для Европы, как никогда».

«Неужели мы действительно не понимаем масштаб сделанной вчера заявки, какого уровня поддержка была оказана?» -сказала президент, призвав стороны переговоров «взять на себя ответственность».

«(В Евросоюзе) от нас ждут, что мы будем более последовательными, более конструктивными, более ориентированными на государство, т.н. истинного патриотизма», – сказала Саломе Зурабишвили.

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02/03/2021 - 21:47
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