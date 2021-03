Евросоюз назначил посредника в политическом кризисе в Грузии

Президент Европейского Совета Шарль Мишель по согласованию с верховным представителем Жозепом Боррелем поручил представителю Еврокомиссии в Швеции Кристиану Даниелсону выступить посредником в продолжающемся политическом кризисе в Грузии.

Назначению Даниэлсона предшествовало возобновление диалог между властями Грузинской мечты и оппозицией благодаря усилиям Шарля Мишеля, который посетил Тбилиси неделю назад.

По заявлению официального представителя президента Мишеля Баренда Лейтса, Даниелсон посетит Грузию в ближайшие дни и встретится со всеми сторонами, участвующими в переговорах.

Согласно заявлению, президент Мишель и верховный представитель Боррель призвали все стороны быть полностью приверженными обещанию конструктивного диалога для взаимоприемлемого результата и стабильной, демократической и ориентированной на реформы Грузии, которая сможет продвинуться вперед по европейскому пути.

Кристиан Даниэлсон – шведский дипломат, который до 2010 года был постоянным представителем Швеции в ЕС. В 2011 году он стал заместителем генерального секретаря Еврокомиссии, а в 2013 году был назначен генеральным директором по политике соседства и расширению.

