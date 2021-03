Гоча Лорткипанидзе приведен к присяге в качестве судьи Гаагского суда

Шесть новоизбранных судей Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, в том числе министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе, были приведены к присяге 10 марта.

Гоча Лорткипанидзе был избран судьей Международного уголовного суда сроком на 9 лет 18 декабря 2020 года. Он первый грузинский кандидат, надевший мантию судьи в Гааге.

Гоча Лорткипанидзе был заместителем министра юстиции с 2012 года, а с октября прошлого года – после того, как министр Теа Цулукиани подала в отставку в связи с участием в избирательной кампании, Лорткипанидзе исполнял обязанности министра юстиции.

Лорткипанидзе изучал право в ТГУ, Эссексском и Гарвардском университетах. В 2005-2009 годах был помощником премьер-министра по вопросам международного права и иностранных дел.

Наряду с Лорткипанидзе сегодня к присяге были приведены также Джоанна Корнер (Великобритания), Мария дель Сокоро Флорес Льера (Мексика), Серхио Херардо Угальде Годинес (Коста-Рика), Миата Мария Самба (Сьерра-Леоне) и Алзея Виолетт Алексис-Виндсор (Тринидад и Тобаго).

