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Источник: Министерство юстиции Грузии
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Минюст Грузии: Агентство развития госуслуг лишит Парцхаладзе гражданства Грузии

Civil.ge Send an email 20/09/2023 - 22:15
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Министерство юстиции Грузии 20 сентября опубликовало заявление, в котором говорится, что «исходя из общественного интереса, распространяем информацию о том, что Агентство развития государственных сервисов сочло целесообразным прекратить Отару Парцхаладзе гражданство Грузии. Соответствующее заключение направлено президенту Грузии».

Отар Парцхаладзе, попавший под санкции США, имеет двойное гражданство Грузии и России. На второй день после того, как против него были введены санкции, президент Саломе Зурабишвили заявила, что не получала никаких документов о сохранении Отару Парцхаладзе гражданства Грузии.

Органический закон Грузии о гражданстве гласит, что в случае получения лицом иностранного гражданства президент Грузии принимает решение о сохранении ему гражданства Грузии в соответствии с законом.

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Civil.ge Send an email 20/09/2023 - 22:15
13 Less than a minute

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