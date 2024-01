Министерство юстиции отвечает на критический доклад Комитета по предотвращению пыток о визите в «Вивамеди»

Министерство юстиции Грузии официально отреагировало на доклад Европейского комитета по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания о его визите в Грузию в марте 2023 года. В докладе комитета говорится, что ситуация, в которой находится экс-президент Михаил Саакашвили, «является удручающей и унизительной, и не способствует улучшению состояния его здоровья». Целью внепланового визита в клинику «Вивамеди» было изучение состояния здоровья заключенных. Однако основной целью визита делегации была проверка состояния здоровья находящегося в заключении Михаила Саакашвили, который сейчас находится на лечении в клинике «Вивамеди». Правительство Грузии потребовало публикации доклада и ответа правительства на него.

Доклад о визите комитета

В докладе говорится, что, несмотря на то, что делегация не услышала никаких заявлений о жестоком обращении с пациентами со стороны персонала, работающего в трех палатах строгого режима клиники, Аппарат народного защитника проинформировала делегацию о двух жалобах заключенных о жестоком обращении со стороны персонала.

В докладе отмечается, что «по существующему положению дел, несмотря на приемлемые условия проживания и доступность медицинских специалистов и лечения, три палаты строгого режима Вивамеди не могут обеспечить надлежащую терапевтическую среду, поскольку последнее слово по всем существенным вопросам принадлежит не врачам, а Пенитенциарной системе».

В документе, где Михаил Саакашвили упоминается как пациент С (в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Европейской конвенции Совета Европы по предотвращению пыток и бесчеловечного обращения или наказания, в докладе имена конкретных лиц не называются), говорится, что совокупность таких факторов, как нахождение в одиночной камере в течение нескольких месяцев, лишение права ходить на воздухе и постоянное наблюдение, приводит к ситуации, которая является удручающей и унизительной и не способствует улучшению его здоровья.

По мнению комитета, единственным решением является передача трех палат интенсивной терапии под управление медицинского персонала клиники.

Другими проблемами, выявленными в докладе, являются: качество и обработка медицинских записей, ограничение передвижения по этажам со стороны Специальной пенитенциарной службы, постоянное присутствие вооруженных сотрудников и сотрудников в форме в палатах строгого режима, постоянное наблюдение за бывшим президентом, отсутствие профессиональной независимости медицинского персонала, работающего с заключенными и т.д. Комитет заявляет, что передача ответственности за медицинское обслуживание заключенных Министерству по делам ВПЛ с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии является необходимой и своевременной мерой, и призывает власти Грузии немедленно предпринять этот шаг.

Ответ Министерства юстиции

В ответ Министерство юстиции Грузии заявило, что выполнило некоторые рекомендации, такие как оснащение палат столами и стульями, установление телефонов для заключенных, и пообещало поработать над созданием необходимой инфраструктуры, которая обеспечит доступ заключенных клиники к прогулкам и установит для них «ящики для жалоб». Министерство обходит стороной другие опасения, выраженные в докладе, такие как видеонаблюдение за экс-президентом Саакашвили, качество медицинских записей, меры безопасности клиники или передача ответственности за медицинское обслуживание заключенных другому государственному ведомству.

Что касается обеспокоенности по поводу конкретно Михаила Саакашвили, в Министерстве юстиции заявляют, что экс-президент «неоднократно отказывался от консультации психолога и психиатра» и «постоянно отказывается воспользоваться своим правом выходить на прогулку».

В ответе министерства также говорится, что медицинская конфиденциальность всех заключенных, содержащихся в клинике «Вивамед», «надлежащим образом защищена» и что любые заявления в СМИ относительно здоровья бывшего президента были сделаны в ответ на обвинения в жестоком обращении и ухудшении его здоровья.

