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Васил Маглаперидзе подал в отставку с должности зампреда ГМ
Заместитель председателя правящей партии Грузинская мечта Васил Маглаперидзе, который занимал этот пост с 16 января этого года, 8 марта подал в отставку, сославшись на состояние своего здоровья.
«Политические вкусы и взгляды у меня не меняются», – пояснил он.
Васил Маглаперидзе занимал должность генерального директора Общественного вещателя Грузии с 2017 года по август 2020 года. Он был назначен заместителем председателя Грузинской мечты после того, как председателем правящей партии стал Ираклий Кобахидзе.
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