Васил Маглаперидзе подал в отставку с должности зампреда ГМ

Заместитель председателя правящей партии Грузинская мечта Васил Маглаперидзе, который занимал этот пост с 16 января этого года, 8 марта подал в отставку, сославшись на состояние своего здоровья.

«Политические вкусы и взгляды у меня не меняются», – пояснил он.

Васил Маглаперидзе занимал должность генерального директора Общественного вещателя Грузии с 2017 года по август 2020 года. Он был назначен заместителем председателя Грузинской мечты после того, как председателем правящей партии стал Ираклий Кобахидзе.

