Гендиректор ОВГ Васил Маглаперидзе подал в отставку, Фото: 1tv.ge
Новости

Васил Маглаперидзе подал в отставку с должности зампреда ГМ

08/03/2021 - 13:30
5 Less than a minute

Заместитель председателя правящей партии Грузинская мечта Васил Маглаперидзе, который занимал этот пост с 16 января этого года, 8 марта подал в отставку, сославшись на состояние своего здоровья.

«Политические вкусы и взгляды у меня не меняются», – пояснил он.

Васил Маглаперидзе занимал должность генерального директора Общественного вещателя Грузии с 2017 года по август 2020 года. Он был назначен заместителем председателя Грузинской мечты после того, как председателем правящей партии стал Ираклий Кобахидзе.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
08/03/2021 - 13:30
5 Less than a minute

მსგავსი/Related

Рабочая группа по реформе избирательной системы представила проект соответствующих изменений

03/03/2021 - 22:58

Оппозиция меняет форму протеста на фоне диалога при посредничестве ЕС

03/03/2021 - 20:45

СМИ: в ходе возобновленного диалога при посредничестве ЕС обсуждалось шесть вопросов

03/03/2021 - 14:08

МВД задержало четырех человек за нападение на горийский офис оппозиционного ЕНД

03/03/2021 - 13:36
Back to top button