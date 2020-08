Васил Маглаперидзе подал в отставку с должности генерального директора Общественного вещателя

Генеральный директор Общественного вещателя Грузии Васил Маглаперидзе 18 августа объявил о своей отставке с занимаемой должности, сославшись на возможные сомнения и вопросы по поводу беспристрастности Общественного вещателя Грузии в преддверии предстоящих парламентских выборов осенью этого года.

«Несмотря на то, что я полностью уверен, что Первый канал будет освещать предстоящие выборы и все другие политические процессы беспристрастно и непредвзято, исходя из того, чтобы по различным причинам кто-либо не смог найти повод для сомнений и не ставил знаков вопроса относительно беспристрастности, я решил уйти в отставку», — отметил он.

До избрания нового гендиректора ОВГ его обязанности будет исполнять заместитель директора Тинатин Бердзенишвили. Она занимала эту должность и после отставки прешественника Маглаперидзе Георгия Бараташвили в 2016 году.

Конкурс по отбору нового директора будет объявлен сегодня, и процесс отбора продлится полтора месяца. Согласно Закону о вещании, генеральный директор избирается Попечительским советом ОВГ путем открытого конкурса и назначается сроком на шесть лет.

Васил Маглаперидзе был избран генеральным директором Общественного вещателя Попечительским советом из восьми человек в январе 2017 года.

Из-за вопросов о политических симпатиях и беспристрастности Маглаперидзе его назначение на эту должность в то время подверглось критике со стороны НПО и некоторых членов Попечительского совета.

Васил Маглаперидзе работал журналистом до 1999 года, когда стал депутатом Парламента по списку тогдашней правящей партии «Союз граждан». Маглаперидзе также был избран в Парламент по списку «Национального движения-Демократов» в 2004 году, но из-за того, что он был назначен представителем (губернатором) тогдашнего президента Михаила Саакашвили в регионе Мцхета-Мтианети в марте 2005 года, ему пришлось оставить свой депутатский мандат. Маглаперидзе работал на должности губернатора 3 года. После увольнения с поста губернатора в феврале 2008 года Маглаперидзе в течение одного года занимал должность начальника Отдела информации и политики в Аппарате народного защитника.

С 2010 года вернулся к журналистской деятельности. В 2012 году он был заместителем директора «Мецхре архи» («Девятый канал»), принадлежащего семье тогдашнего премьер-министра Бидзины Иванишвили. С 2014 по сентябрь 2016 года Маглаперидзе также был генеральным продюсером главного политического ток-шоу на канале GDS, принадлежащего семье Иванишвили.

