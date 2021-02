Прокуратура готова просить суд освободить Мелия, если он внесет залог

Генеральная прокуратура Грузии заявила 25 февраля, что, если председатель Единого национального движения Ника Мелия внесет наложенный на него залог, прокуратура готова обратиться в суд с ходатайством о его освобождении.

«Арест Никанора Мелия никогда не был самоцелью для прокуратуры Грузии. Необходимость применения задержания была вызвана неповиновением (с его стороны) решению суда», – пояснили в следственном ведомстве.

Заявлению прокуратуры предшествовала критика в адрес правящей команды со стороны оппозиции, местных НПО, омбудсмена и международных партнеров в связи с проведенной 23 февраля спецоперацией в офисе Единого национального движения и задержанием лидера партии Ники Мелия, а также призывы к «немедленному» освобождению Мелия.

Сегодня же стало известно, что Тбилисский апелляционный суд посчитал недопустимым иск адвокатов Ники Мелия, в котором они просили отменить решение Тбилисского городского суда об избрании Нике Мелия предварительного заключения в качестве меры пресечения. Суд также отклонил ходатайство адвокатов, которым они ходатайствовали об обращении в Конституционный суд и признании неконституционной законодательной нормы, которая не позволяет защите обжаловать решение о предварительном заключении Мелия в суде вышестоящей инстанции при рассмотрении дела по существу.

Ника Мелия был задержан правоохранительными органами 23 февраля после того, как 17 февраля Тбилисский городской суд по ходатайству прокуратуры изменил ему меру пресечения с залога на предварительное заключение.

Прокуратура потребовала задержать Мелия после того, как последний отказался внести дополнительный залог в размере 40 000 лари за то, что в ноябре прошлого года в знак протеста выбросил браслет электронного мониторинга. Изначально Мелия должен был внести залог в размере 30 000 лари по делу событий 20-21 июня 2019 года, которые он выплатил.

Из-за разногласий внутри правящей команды по вопросу задержания Ники Мелия премьер-министр Георгия Гахария подал в отставку с занимаемой должности. Правоохранители привели в исполнение решение суда на второй день после того, как Парламент утвердил на должности премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

