Лидер европейских либералов настоятельно призывает Грузинскую мечту назначить досрочные выборы

Президент панъевропейской партии «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE) Ханс ван Баален в открытом письме новоизбранному премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили 22 февраля настоятельно призвал Грузинскую мечту возобновить переговоры с оппозицией и назначить «свободные, справедливые и прозрачные» внеочередные выборы.

По словам президента ALDE, отставка премьер-министра Георгия Гахария ясно показала, что практическое решение поствыборного кризиса «сейчас как никогда не следует откладывать». По его словам, следующие шаги «должны быть приняты к вовлеченности и к тому, чтобы «положить конец политическому тупику», а не в том, чтобы «принимать дополнительные юридические карательные меры против членов оппозиции».

«Я поддерживаю Грузию. Уверяю вас, нашему континенту нужна более сильная, более демократическая Грузия. Грузия, где слышны разные голоса, где политические разногласия разрешаются в Парламенте, а не с помощью суда после произвольного ареста оппозиционных фигур».

«Сейчас время для деэскалации и диалога, а не для взаимных обвинений», – добавил президент ALDE.

Ираклий Гарибашвили был утвержден Парламентом в качестве премьер-министра 22 февраля после того, как бывший премьер-министр Георгий Гахария ушел в отставку 18 февраля из-за разногласий внутри правящей команды по вопросу о задержании председателя оппозиционного ЕНД Ники Мелия. Представляя правительственную программу в Парламенте, Гарибашвили категорически «исключил» проведение переговоров с оппозицией о досрочных выборах. Нику Мелия, который называет связанные с ним процессы «сведением политических счетов» Гарибашвили назвал «криминалом» и сказал, что ему не избежать правосудия.

