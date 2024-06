ALDE призывает к санкциям против «Грузинской мечты» и поддержке гражданского общества

Альянс либералов и демократов Европы (ALDE) на заседании партийного совета в Вильнюсе 22 июня принял чрезвычайную резолюцию по Грузии, в которой «осуждает авторитарный и антиевропейский поворот в Грузии». Резолюция признает желание грузинского народа присоединиться к ЕС и призывает ЕС и европейские страны ввести запреты на поездки и финансовые санкции в отношении лидеров и должностных лиц «Грузинской мечты», инициаторов «российского закона», а также правоохранителей, участвовавших в насилии против мирных активистов и политиков.

В резолюции признается, что, в то время, когда грузинский народ стремится вступить в ЕС, принятие «российского закона» и нового налогового законодательства «ведет Грузию в антилиберальном и антиевропейском направлении, что помешает Грузии присоединиться к ЕС».

В резолюции отмечается, что правозащитные организации и государства осудили принятие «российского закона» и насилие в отношении протестующих, оппозиции и свободной прессы, и выражается сожаление по поводу того, что «категорические рекомендации Венецианской комиссии об отмене «российского закона» были проигнорированы». В резолюции говорится, что «российский закон» направлен против работы, необходимой для проведения свободных и справедливых выборов, ограничения работы местных наблюдателей в преддверии парламентских выборов 2024 года.

В резолюции выражается сожаление в связи с фактами «угроз и насилия в отношении протестующих, оппозиционных политиков и их сторонников в Грузии», а также «антиевропейской и антиукраинской пропаганды властей Грузии».

ALDE также призывает Евросоюз и европейские страны ввести персональные санкции в отношении Бидзины Иванишвили и членов его семьи.

Резолюция призывает лидеров ЕС «дистанцироваться от лидеров «Грузинской мечты», чтобы избежать пропагандистских манипуляций со стороны правящей партии». Однако, если выборы не будут свободными и честными, резолюция призывает ЕС и государства-члены четко определить последствия для вступления Грузии, безвизового режима и других льгот ЕС.

ALDE также призывает ЕС и европейские страны «увеличить поддержку грузинского гражданского общества» и усилить мониторинг выборов в Грузии.

В результате поддержки ALDE на заседании 22 июня оппозиционная партия «Гирчи – больше свободы» стала полноправным членом партии. Еще одна грузинская оппозиционная партия «Дроа» стала аффилированным членом партии.

