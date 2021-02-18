Депутаты Европарламента об избрании предварительного заключения Нике Мелия
Депутаты Европарламента Анна Фотыга и Андрюс Кубилюс отреагировали на решение Тбилисского городского суда о применении предварительного заключения в отношении лидера оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия.
Польский депутат Европарламента Анна Фотыга сказала, что ее беспокоит решение Грузии, «страны, которая была примером для других и теперь начинает отступать назад к бурным 90-м годам».
В свою очередь, депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс отметил, что возможный арест лидера Национального движения угрожает продвижению Грузии к евроатлантической интеграции.
Он призвал Грузинскую мечту и оппозицию вернуться к переговорам и начать диалог. «Все они несут ответственность за будущее страны», – добавил Кубилюс.
По теме:
- Оппозиция призывает правящую партию возобновить переговоры о проведении новых выборов
- МВД отложило задержание Ники Мелия в связи с отставкой премьер-министра
- Грузинская мечта о разногласиях с Георгием Гахария
- Премьер-министр Гахария подал в отставку
- Суд избрал Нике Мелия предварительное заключение
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)