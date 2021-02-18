Председатель Единого национального движения Ника Мелия, Фото: facebook.com/Nika.Melia5/
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Депутаты Европарламента об избрании предварительного заключения Нике Мелия

18/02/2021 - 16:30
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Депутаты Европарламента Анна Фотыга и Андрюс Кубилюс отреагировали на решение Тбилисского городского суда о применении предварительного заключения в отношении лидера оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия.

Польский депутат Европарламента Анна Фотыга сказала, что ее беспокоит решение Грузии, «страны, которая была примером для других и теперь начинает отступать назад к бурным 90-м годам».

В свою очередь, депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс отметил, что возможный арест лидера Национального движения угрожает продвижению Грузии к евроатлантической интеграции.

Он призвал Грузинскую мечту и оппозицию вернуться к переговорам и начать диалог. «Все они несут ответственность за будущее страны», – добавил Кубилюс.

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18/02/2021 - 16:30
9 1 minute read

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