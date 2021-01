Настроения в обществе в Грузии по результатам исследования НДИ США

Национально-демократический институт (НДИ) США 25 января опубликовал результаты опроса общественного мнения. Документ отражает взгляды граждан по различным вопросам, включая экономику, меры правительства по борьбе с пандемией Covid-19, вступление страны в НАТО и ЕС, функционирование государственных институтов и парламентские выборы 31 октября 2020 года.

Согласно результатам опроса, 38% населения считают, что страна развивается в неправильном направлении. Этот показатель увеличился на 6 процентных пунктов по сравнению с предыдущим августовским опросом. Число респондентов, которые считают, что страна развивается в правильном направлении, уменьшилось с 39% до 32%, а 22% считают, что Грузия вообще не меняется.

Опрос был проведен Кавказским центром исследовательских ресурсов для НДИ при финансовой поддержке UK aid правительства Великобритании. Опрос проводился в период с 17 по 24 декабря 2020 года на основе представительной выборки путем телефонного интервью среди 2053 респондентов по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), среди взрослого населения страны. По заявлению авторов исследования, средняя погрешность составляет +/- 1,1%.

Экономика

Рабочие места (46%), бедность (37%), инфляция (31%), территориальная целостность (22%), Covid-19 (16%) и образование (11%) были названы респондентами в качестве вопросов общенационального значения. Респонденты могли выбрать три желательных ответа.

По данным результатам опроса, 32% респондентов заявили, что уровень благосостояния их семьи ухудшился; 23% отметили, что ситуация изменилась к лучшему; По мнению 45%, она осталась прежей.

59% опрошенных (67% в августе 2020 г.) называют безработицу основной проблемой, стоящей перед экономикой страны, 45% (33% в августе 2020 г.) – рост цен, 28% (22% в августе 2020 г.) – бедность, 27% (18% в августе 2020 г.) обесценивание лари.

ЕС и НАТО

80% респондентов поддерживает вступление страны в ЕС (76% в августе 2020 года), для 8% – это неприемлемо, а 12% – не знают. Объединение в блок в большей степени (84%) поддерживает молодежь в возрасте 18-34 лет.

Согласно результатам проса, членство Грузии в НАТО приемлемо для 74% респондентов (69% в июне 2020 года), 9% – не поддерживают интеграцию в НАТО, 16% – не знают. Идею присоединения к Североатлантическому альянсу также в основном (78%) поддерживают молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

Здравоохранение и отношение к вакцинации

Самой большой проблемой, стоящей перед системой здравоохранения, 46% респондентов назвали стоимость лекарств, 25% – различные проблемы, связанные с пандемией 16% – доступность больниц в связи с Ковид-19, 14% – недостаток квалифицированного медицинского персонала, 13% – доступ к больницам и медицинским услугам (респонденты имели возможность выбрать три желательных ответа).

60% респондентов считают, что правительство Грузии хорошо справилось с пандемией Ковид-19, 33% считают, что плохо, а 7% – не знают. С точки зрения борьбы с пандемией деятельность правительства оценивается более положительно (66%) и менее отрицательно (27%) гражданами, проживающими в сельской местности. Наименее довольны властью (55%) жители Тбилиси. В то же время 38% жителей столицы негативно оценивают деятельность правительства в этом направлении.

В ходе опроса респондентов также спрашивали об ожиданиях, связанных с пандемией. 39% ответили, что худшее еще впереди; По мнению 33%, худшее мы уже оставили позади; Для 6% Covid-19 не представляет большой проблемы.

41% респондентов (38% в августе 2020 года) заявили, что они сделали бы вакцину сами себе и своему ребенку; 41% (46% в августе 2020 г.) заявили, что не будут вакцинироваться ни сами, и ни своих детей; 17% – не знают.

По данным НДИ США, у опрошенных мужчин вероятность вакцинации выше, чем у женщин. Кроме того, граждане с высшим образованием с большей вероятностью согласятся на вакцинацию, чем люди с образованием ниже среднего.

Также, согласно исследованию, с вакцинацией меньше всего согласны молодые люди и граждане, проживающие в Тбилиси. В Тбилиси 39% согласились бы на вакцинацию и 42% отказались бы. По 42% сельского населения отказались бы от вакцины. Только 39% опрошенных молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет сделали бы себе вакцину, а 45% – нет. 44% респондентов старше 55 лет сделали бы вакцину, а 38% – нет.

На вопрос «Достаточно ли у вас информации о лечении коронавируса?» – 86% ответили, что располагают информацией о соответствующей медицинской помощи, а 77% – осведомлены о методах лечения в домашних условиях. 65% респондентов заявили, что знают, где пройти тест бесплатно или по доступной цене.

Оценка деятельности институций, парламентские выборы

Деятельность правительства положительно оценили 50% респондентов (30% ноябрь 2020 г.), отрицательно – 38% (64% ноябрь 2019 г.).

46% респондентов (21% в ноябре 2019 года) оценивают деятельность премьер-министра как хорошую, 17% (35% на ноябрь 2019 года) – плохо.

24% оценили деятельность Центральной избирательной комиссии как хорошую, 31% – как плохую, 27% – как среднюю, 18% – не знают или отказались отвечать.

Только 15% респондентов оценивают работу Парламента положительно, 34% – отрицательно. В отношении президента эти показатели составляют 15% и 36% соответственно, а в отношении судов – 13% и 29%. Деятельность последнего оценивается на среднюю оценку – 30%, а 29% не знают или отказываются отвечать.

«Для того, чтобы новый Парламент проводил интересы таких людей, как я, важно, чтобы все избранные партии участвовали в работе Парламента», – заявили 76% респондентов, 13% не согласились, 12% не знают или отказались отвечать.

«Для того, чтобы новый Парламент проводил интересы таких людей, как я, важно, чтобы все политические партии сотрудничали друг с другом», – с этим мнением согласны 82% респондентов.

94% респондентов заявили, что парламентские выборы 2020 года прошли организованно; 89% указали, что ответственные за выборы лица были хорошо подготовлены; 10% заявили, что избирательные участки были переполнены, 89% не согласились с этим мнением; 7% заявили, что окружающая среда носила притесняющий характер, а 92% сказали, что нет.

