Настроения в обществе в Грузии по результатам исследования НДИ США
Национально-демократический институт (НДИ) США 25 января опубликовал результаты опроса общественного мнения. Документ отражает взгляды граждан по различным вопросам, включая экономику, меры правительства по борьбе с пандемией Covid-19, вступление страны в НАТО и ЕС, функционирование государственных институтов и парламентские выборы 31 октября 2020 года.
Согласно результатам опроса, 38% населения считают, что страна развивается в неправильном направлении. Этот показатель увеличился на 6 процентных пунктов по сравнению с предыдущим августовским опросом. Число респондентов, которые считают, что страна развивается в правильном направлении, уменьшилось с 39% до 32%, а 22% считают, что Грузия вообще не меняется.
Экономика
Рабочие места (46%), бедность (37%), инфляция (31%), территориальная целостность (22%), Covid-19 (16%) и образование (11%) были названы респондентами в качестве вопросов общенационального значения. Респонденты могли выбрать три желательных ответа.
По данным результатам опроса, 32% респондентов заявили, что уровень благосостояния их семьи ухудшился; 23% отметили, что ситуация изменилась к лучшему; По мнению 45%, она осталась прежей.
59% опрошенных (67% в августе 2020 г.) называют безработицу основной проблемой, стоящей перед экономикой страны, 45% (33% в августе 2020 г.) – рост цен, 28% (22% в августе 2020 г.) – бедность, 27% (18% в августе 2020 г.) обесценивание лари.
ЕС и НАТО
80% респондентов поддерживает вступление страны в ЕС (76% в августе 2020 года), для 8% – это неприемлемо, а 12% – не знают. Объединение в блок в большей степени (84%) поддерживает молодежь в возрасте 18-34 лет.
Согласно результатам проса, членство Грузии в НАТО приемлемо для 74% респондентов (69% в июне 2020 года), 9% – не поддерживают интеграцию в НАТО, 16% – не знают. Идею присоединения к Североатлантическому альянсу также в основном (78%) поддерживают молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.
Здравоохранение и отношение к вакцинации
Самой большой проблемой, стоящей перед системой здравоохранения, 46% респондентов назвали стоимость лекарств, 25% – различные проблемы, связанные с пандемией 16% – доступность больниц в связи с Ковид-19, 14% – недостаток квалифицированного медицинского персонала, 13% – доступ к больницам и медицинским услугам (респонденты имели возможность выбрать три желательных ответа).
60% респондентов считают, что правительство Грузии хорошо справилось с пандемией Ковид-19, 33% считают, что плохо, а 7% – не знают. С точки зрения борьбы с пандемией деятельность правительства оценивается более положительно (66%) и менее отрицательно (27%) гражданами, проживающими в сельской местности. Наименее довольны властью (55%) жители Тбилиси. В то же время 38% жителей столицы негативно оценивают деятельность правительства в этом направлении.
В ходе опроса респондентов также спрашивали об ожиданиях, связанных с пандемией. 39% ответили, что худшее еще впереди; По мнению 33%, худшее мы уже оставили позади; Для 6% Covid-19 не представляет большой проблемы.
41% респондентов (38% в августе 2020 года) заявили, что они сделали бы вакцину сами себе и своему ребенку; 41% (46% в августе 2020 г.) заявили, что не будут вакцинироваться ни сами, и ни своих детей; 17% – не знают.
По данным НДИ США, у опрошенных мужчин вероятность вакцинации выше, чем у женщин. Кроме того, граждане с высшим образованием с большей вероятностью согласятся на вакцинацию, чем люди с образованием ниже среднего.
Также, согласно исследованию, с вакцинацией меньше всего согласны молодые люди и граждане, проживающие в Тбилиси. В Тбилиси 39% согласились бы на вакцинацию и 42% отказались бы. По 42% сельского населения отказались бы от вакцины. Только 39% опрошенных молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет сделали бы себе вакцину, а 45% – нет. 44% респондентов старше 55 лет сделали бы вакцину, а 38% – нет.
На вопрос «Достаточно ли у вас информации о лечении коронавируса?» – 86% ответили, что располагают информацией о соответствующей медицинской помощи, а 77% – осведомлены о методах лечения в домашних условиях. 65% респондентов заявили, что знают, где пройти тест бесплатно или по доступной цене.
Оценка деятельности институций, парламентские выборы
Деятельность правительства положительно оценили 50% респондентов (30% ноябрь 2020 г.), отрицательно – 38% (64% ноябрь 2019 г.).
46% респондентов (21% в ноябре 2019 года) оценивают деятельность премьер-министра как хорошую, 17% (35% на ноябрь 2019 года) – плохо.
24% оценили деятельность Центральной избирательной комиссии как хорошую, 31% – как плохую, 27% – как среднюю, 18% – не знают или отказались отвечать.
Только 15% респондентов оценивают работу Парламента положительно, 34% – отрицательно. В отношении президента эти показатели составляют 15% и 36% соответственно, а в отношении судов – 13% и 29%. Деятельность последнего оценивается на среднюю оценку – 30%, а 29% не знают или отказываются отвечать.
«Для того, чтобы новый Парламент проводил интересы таких людей, как я, важно, чтобы все избранные партии участвовали в работе Парламента», – заявили 76% респондентов, 13% не согласились, 12% не знают или отказались отвечать.
«Для того, чтобы новый Парламент проводил интересы таких людей, как я, важно, чтобы все политические партии сотрудничали друг с другом», – с этим мнением согласны 82% респондентов.
94% респондентов заявили, что парламентские выборы 2020 года прошли организованно; 89% указали, что ответственные за выборы лица были хорошо подготовлены; 10% заявили, что избирательные участки были переполнены, 89% не согласились с этим мнением; 7% заявили, что окружающая среда носила притесняющий характер, а 92% сказали, что нет.
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)