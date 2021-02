Леван Иоселиани избран вице-спикером Парламента

Депутат от парти «Граждане» Леван Иоселиани на пленарном заседании 4 февраля был избран вице-спикером Парламента 87 голосами.

Депутаты от партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани решили подключиться к законодательной деятельности 29 января после того, как была достигнута договоренность с Грузинской мечтой о реформе избирательной системы.

После избрания депутата от Европейских социалистов Автандила Энукидзе вице-спикером Парламента 2 февраля, Леван Иоселиани стал вторым депутатом от оппозиции, который по квоте оппозиции занял пост вице-спикера.

Из-за бойкота оппозиции предназначенные для оппозиции 2 из 5 должностей вице-спикеров оставались вакантными после 12 декабря, когда новый Парламент приступил к функционированию.

Несмотря на существующие квоты для оппозиции, Иоселиани и Энукидзе смогли занять эти должности только после того, 28 января были приняты поправки в Регламент законодательного органа, согласно которым депутаты, не входящие ни в одну фракцию, получили право выдвигать кандидатов на должности вице-спикеров и заместителей председателей комитетов.

До внесения поправок такой возможности не было, так как для формирования фракции нужно объединение 7 депутатов, но Европейские социалисты и Граждане не соответствуют этим требованиям.

Принятые изменения подверглись критике со стороны гражданского сектора и части оппозиции и расценены как «подкуп» оппозиционных депутатов.

На фоне бойкота, объявленного большей частью оппозиции Парламенту по причине «фальсификации» результатов парламентских выборов, должности заместителей председателей по квоте оппозиции в 15 комитетах остаются вакантными.

После нескольких лет частной адвокатской деятельности в 2014 году Леван Иоселиани возглавил Избирательный штаб Алеко Элисашвили. В 2019 году он участвовал в промежуточных выборах по одномандатному округу Мтацминда (Тбилиси) в качестве независимого кандидата.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)