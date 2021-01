Грузинская мечта представила поправки в Регламент Парламента

Депутаты Грузинской мечты 25 января представили поправки в Регламент Парламента, согласно которым, оппозиционные депутаты, не имеющие фракции в законодательном органе, должны иметь возможность выдвигать кандидатов на посты вице-спикеров и заместителей председателей комитетов.

По мнению некоторых представителей оппозиции и гражданского общества, с этой инициативой, которую депутаты должны обсудить на пленарном заседании на этой неделе, Грузинская мечта пытается «подкупить» оппозиционных депутатов.

По словам лидера фракции Грузинская мечта Мамуки Мдинарадзе, цель предлагаемых изменений – дать представителям оппозиции возможность занимать указанные должности и в полной мере участвовать в парламентской деятельности.

По его словам, для тех оппозиционных партий, которые не могут образовывать фракции, время выступления на парламентских дебатах будет увеличено до 15 минут.

Депутат Грузинской мечты также отметил, что они приняли решение с учетом инициативы четырех депутатов, вошедших в Парламент от оппозиции – Придона Инджия, Автандила Энукидзе, Зазы Микадзе и Давида Зильфимяна. Депутаты, которые представляли крыло доноров Альянса патриотов, после прохождения в Парламент по пропорциональному списку сформировали новую партию – Европейские социалисты.

Согласно действующему Регламенту, для формирования парламентской фракции необходимо объединение семи депутатов. Европейские социалисты этому критерию не соответствуют. Следовательно, они не могут занимать должности в законодательном органе.

Представитель Европейской Грузии и бывший вице-спикер Парламента Серги Капанадзе заявил, что целью предлагаемых изменений является «подкуп» тех депутатов от оппозиции взамен на парламентские должности, которые бойкотируют новый Парламент из-за «сфальсифицированных выборов».

«Регламент меняют для того, чтобы одному или двум якобы оппозиционерам (депутатам) было комфортно в Парламенте», – добавил он.

Директор программы Ассоциации молодых юристов Грузии Вахушти Менабде заявил, что должности «никогда не играли особой роли в деятельности законодательного органа». По его словам, цель этих должностей- «успокоить и удовлетворить оппозицию».

Последний раз Грузинская мечта внесла изменения в Регламент в июле 2020 года, когда количество депутатов, необходимых для формирования фракции, увеличилось с шести до семи, а количество вице-спикеров было сокращено с девяти до пяти.

Согласно действующему Регламенту, оппозиционные фракции имеют две должности вице-спикеров и позиции заместителей председателя в каждом из пятнадцати комитетов. На эти последние должности право выдвигать кандидатов также имеет группа депутатов, не входящих в какую-либо фракцию, если их число не менее семи.

Из восьми оппозиционных партий, которые преодолели 1-процентный барьер на парламентских выборах 31 октября 2020 года, в парламент прошли только четыре депутаты по списку Альянса патриотов. Между тем, партия «Граждане» Алеко Элисашвили также рассматривает возможность согласиться на получение двух мандатов, если Грузинская мечта удовлетворит некоторые из их требований. Остальные оппозиционные партии продолжают бойкот, а переговоры между правящей командой и оппозицией, начавшиеся при посредничестве послов США и ЕС в Грузии, на данном этапе приостановлены.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)