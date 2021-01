Парламент одобрил поправки к своему Регламенту

Парламент Грузии на пленарном заседании 28 января одобрил поправки к своему Регламенту, согласно которым, оппозиционные депутаты, остающиеся за пределами фракций, могут выдвигать кандидатов на должности вице-спикера и заместителей председателей комитетов.

В частности, согласно изменениям, депутаты, не состоящие в фракциях, получат возможность выдвигать кандидата в вице-спикеры Парламента, а также заместителей председателей в 15 комитетах. К тому же время выступления в ходе дебатов у них будет увеличено до 15 минут.

Изменения будут в силе только в период работы Парламента десятого созыва.

Инициируя изменения, лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что цель изменений – дать представителям оппозиции возможность занимать эти должности и в полной мере участвовать в парламентской деятельности.

До внесения поправок четыре оппозиционных депутата, которые вошли в Парламент по списку Альянса патриотов, а теперь сформировали новую партию – Европейские социалисты, не могли занимать законодательные должности, поскольку для создания фракции необходимо объединение сами депутатов.

Из-за бойкота Парламента оппозицией посты вице-спикеров и заместителей председателей комитетов, предназначенные для них, остаются вакантными до этого времени.

Инициатива правящей партии подверглась критике со стороны оппозиции и неправительственного сектора. По их заявлению, цель изменений – «подкупить» оппозиционных депутатов.

