Введенные в Грузии ограничения с 24 декабря будут ослаблены лишь частично

Согласно решению Межведомственного координационного совета, введенные в Грузии двухмесячные жесткие ограничения в период с 24 декабря по 2 января не будут отменены, как планировалось, и будут ослаблены лишь частично.

По состоянию на 22 декабря количество подтвержденных случаев Ковид-19 в стране увеличилось на 3 064 до 212 526, а количество активных случаев составляет 21 910.

Исполняющая обязанности министра регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили заявила после заседания Координационного совета 22 декабря заявила, что установленные с 28 ноября ограничения оказали «прямое влияние» на замедление распространения инфекции и стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране и этот результат требует «бережливого отношения».

Соответственно, постановлением правительства от 24 декабря:

движение муниципального транспорта не будет восстановлено в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави;

ограничения на междугородние транспортные перевозки остаются в силе;

ярмарки открываться не будут. Работу продолжат только аграрные рынки с соблюдением правил;

при соблюдении правил возобновят работу торговые объекты.

По решению Координационного совета, для торговых объектов будут введены дополнительные ограничения. В частности:

Магазины будут работать с 07:00 до 19:00;

Обязательным будет управление очередями и потоками во внутренних и наружных пространствах торговых объектов, а также контроль соблюдения дистанции и правильного ношения масок;

Раздевалки в магазинах одежды должны быть закрыты;

На каждые 20 м 2 площади магазина будет допускаться только 1 человек;

площади магазина будет допускаться только 1 человек; Скидки можно будет объявлять в основном в утренние часы и/или в случае онлайн-продаж;

В торговых центрах запрещена работа объектов питания, включая услуги по доставке.

Комендантский час по всей стране остается в силе и будет отменен только в ночь Нового года (31 декабря) и Рождества (6 января). Кроме того, рестораны и объекты питания продолжат работу в режиме доставки.

В то же время, по решению Координационного совета, рестораны в гостиницах будут открыты до 21:00, а с 21:00 — будет разрешено только обслуживание номеров.

По имеющейся информации, с 3 по 15 января по всей стране будут объявлены выходные дни и не будут работать публичные и частные учреждения, за исключением банков и учреждений и служб, имеющих стратегическое значение. В период с 16 по 31 января планируется ослабление введенных ограничений. Все ограничения должны быть полностью сняты 1 февраля.

28 ноября по всей стране правительство ввело дополнительные двухмесячные строгие ограничения. Тогда премьер-министр Георгий Гахария заявил, что в период с 24 декабря по 2 января введенные ограничения будут в значительной степени сняты, в том числе возобновлено движение муниципального транспорта.

