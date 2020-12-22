Введенные в Грузии ограничения с 24 декабря будут ослаблены лишь частично
Согласно решению Межведомственного координационного совета, введенные в Грузии двухмесячные жесткие ограничения в период с 24 декабря по 2 января не будут отменены, как планировалось, и будут ослаблены лишь частично.
Исполняющая обязанности министра регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили заявила после заседания Координационного совета 22 декабря заявила, что установленные с 28 ноября ограничения оказали «прямое влияние» на замедление распространения инфекции и стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране и этот результат требует «бережливого отношения».
Соответственно, постановлением правительства от 24 декабря:
- движение муниципального транспорта не будет восстановлено в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави;
- ограничения на междугородние транспортные перевозки остаются в силе;
- ярмарки открываться не будут. Работу продолжат только аграрные рынки с соблюдением правил;
- при соблюдении правил возобновят работу торговые объекты.
По решению Координационного совета, для торговых объектов будут введены дополнительные ограничения. В частности:
- Магазины будут работать с 07:00 до 19:00;
- Обязательным будет управление очередями и потоками во внутренних и наружных пространствах торговых объектов, а также контроль соблюдения дистанции и правильного ношения масок;
- Раздевалки в магазинах одежды должны быть закрыты;
- На каждые 20 м2 площади магазина будет допускаться только 1 человек;
- Скидки можно будет объявлять в основном в утренние часы и/или в случае онлайн-продаж;
В торговых центрах запрещена работа объектов питания, включая услуги по доставке.
Комендантский час по всей стране остается в силе и будет отменен только в ночь Нового года (31 декабря) и Рождества (6 января). Кроме того, рестораны и объекты питания продолжат работу в режиме доставки.
В то же время, по решению Координационного совета, рестораны в гостиницах будут открыты до 21:00, а с 21:00 — будет разрешено только обслуживание номеров.
По имеющейся информации, с 3 по 15 января по всей стране будут объявлены выходные дни и не будут работать публичные и частные учреждения, за исключением банков и учреждений и служб, имеющих стратегическое значение. В период с 16 по 31 января планируется ослабление введенных ограничений. Все ограничения должны быть полностью сняты 1 февраля.
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