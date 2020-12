МВД задержало одного человека по обвинению в незаконном приобретении и хранении 1 кг героина

По сообщению МВД от 29 декабря, в селе Муганло Сагареджойского муниципалитета правоохранители задержали одного человека по обвинению в приобретении и хранении 1 кг героина.

Дело расследуется по статье 260 (часть 6) Уголовного кодекса, которая касается приобретения, хранения и продажи наркотических средств в особо крупных размерах и наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет.

