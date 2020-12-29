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МВД задержало одного человека по обвинению в незаконном приобретении и хранении 1 кг героина
По сообщению МВД от 29 декабря, в селе Муганло Сагареджойского муниципалитета правоохранители задержали одного человека по обвинению в приобретении и хранении 1 кг героина.
Дело расследуется по статье 260 (часть 6) Уголовного кодекса, которая касается приобретения, хранения и продажи наркотических средств в особо крупных размерах и наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет.
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