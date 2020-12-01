Police arrest one person on drug charges. Photo: Screengrab from the Interior Ministry video.
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МВД задержало одного человека за незаконное приобретение и хранение 1 кг героина

01/12/2020 - 14:36
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По сообщению МВД Грузии от 1 декабря, сотрудниками ведомства задержан 1 человек по обвинению в неоднократном незаконном приобретении и хранении наркотического вещества героин в размере 1 кг.

Дело расследуется по статье 260 (части 3 и 6) Уголовного кодекса Грузии, которая касается неоднократного незаконного приобретения и хранения наркотических средств в особо крупных размерах.

В случае признания вины задержанному грозит лишение свободы от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

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01/12/2020 - 14:36
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