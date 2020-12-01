Новости
МВД задержало одного человека за незаконное приобретение и хранение 1 кг героина
По сообщению МВД Грузии от 1 декабря, сотрудниками ведомства задержан 1 человек по обвинению в неоднократном незаконном приобретении и хранении наркотического вещества героин в размере 1 кг.
Дело расследуется по статье 260 (части 3 и 6) Уголовного кодекса Грузии, которая касается неоднократного незаконного приобретения и хранения наркотических средств в особо крупных размерах.
В случае признания вины задержанному грозит лишение свободы от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.
По теме:
- МВД Грузии задержало гражданина России за незаконное приобретение и хранение 1 кг наркотиков
- МВД Грузии задержало гражданинre Казахстана за изготовление, приобретение, хранение и продажу 2,3 кг наркотиков
- МВД задержало одного человека по обвинению в незаконном приобретении и хранении до 4 кг наркотиков
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)