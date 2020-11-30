МВД Грузии задержало гражданина России за незаконное приобретение и хранение 1 кг наркотиков

По сообщению МВД Грузии от 30 ноября, сотрудники ведомства задержали гражданина Российской Федерации по обвинению в незаконном приобретении и хранении 1 кг наркотических веществ, содержащих героин.

По данным МВД, полиция задержала обвиняемого на территории Гардабанского муниципалитета и изъяла 1 кг наркотиков, а также 8 390 лари и 400 долларов США во время его личного обыска.

Дело расследуется по статье 260 Уголовного кодекса (подпункт а, часть 6), которая касается незаконного приобретения и хранения наркотических веществ в особо крупных размерах и в виде наказания предусматривает лишение свободы от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

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