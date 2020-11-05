Фото: скриншот из видео МВД
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МВД задержало одного человека по обвинению в незаконном приобретении и хранении до 4 кг наркотиков

05/11/2020 - 16:05
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По сообщению МВД Грузии, 5 ноября полиция задержала 1 человека по обвинению в приобретении и хранении до 4 кг наркотических веществ.

По данным МВД, правоохранители задержали обвиняемого на трассе Гардабани-Рустави и изъяли из его багажа 4 упаковки наркотических веществ, содержащих до 1 кг героина.

По заявлению ведомства, дело расследуется по части 6 статьи 260 Уголовного кодекса, которая предусматривает приобретение и хранение наркотических средств в особо крупных размерах и предусматривает наказание от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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05/11/2020 - 16:05
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