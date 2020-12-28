МВД задержало одного человека за незаконное приобретение и хранение до 0,5 кг наркотиков, Фото: скриншот из видео МВД
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МВД задержало одного человека за незаконное приобретение и хранение до 0,5 кг наркотиков

28/12/2020 - 18:58
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По сообщению МВД Грузии от 27 декабря, в Тбилиси правоохранители задержали одного человека по обвинению в «незаконном приобретении и хранении» до 0,5 км наркотиков, а именно «Альфа-ПВП» и «Бупренорфина».

По данным ведомства, расследование ведется по статье 260 (часть 6) Уголовного кодекса, которая касается незаконного приобретения и хранения наркотических средств в особо крупных размерах и предусматривает лишение свободы от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

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28/12/2020 - 18:58
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