Фото: скриншот из видео МВД Грузии
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МВД Грузии задержало гражданку России за незаконное приобретение и хранение 7 кг героина

03/12/2020 - 15:29
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По сообщению МВД Грузии, 3 декабря сотрудники ведомства задержали гражданку России по обвинению в незаконном приобретении и хранении 7 кг героина.

По данным ведомства, она была задержана на дороге Лагодехи-Бакурцихе-Тбилиси во время перевозки наркотиков, а при обыске ее личной сумки было обнаружено 7 кг «героина». По данным МВД, на т.н. черном рынке стоимость изъятых наркотиков составляет до 2 миллионов лари.

Дело расследуется по статье 260 (часть 6) Уголовного кодекса, которая касается незаконного приобретения и хранения наркотических средств в особо крупных размерах и предусматривает наказание от восьми до двадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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03/12/2020 - 15:29
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