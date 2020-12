Ника Мелия избран председателем Единого национального движения

На девятом съезде Единого национального движения, который прошел 27 декабря, председателем партии единогласно был избран Ника Мелия. На этой должности он сменил Григола Вашадзе, который недавно ушел в отставку. Вашадзе занимал должность председателя партии с марта 2019 года.

На должность председателя партии Политический совет Единого национального движения представил Нику Мелия и Левана Варшаломидзе, бывшего главу правительства Аджарии, после чего победитель был объявлен на основе электронного голосования. Голосование длилось пять дней, в нем приняли участие 20 779 сторонников партии, из которых 64,9% голосов отданы Нике Мелия и 35,1% — Варшаломидзе.

После избрания председателем партии Ника Мелия обратился к собравшимся на съезде, заявив, что Единое национальное движение единственная политическая партия, которая «не исчезла с арены» после потери власти и «продолжила функционировать, как основная оппозиционная сила». «В наших активах бархатная, мирная революция 2003 года и передача власти путем выборов», — добавил он.

По его словам, Национальное движение — это «идея европейской, свободной и процветающей Грузии», которой «ни один отдельно взятый человек не может нанести вред и победить». «У Единого национального движения есть цель, вновь взять на себя ответственность и создать богатую, западную Грузию, где человеческая свобода, счастье и процветание имеют являются главнейшими ценностями», — сказал новоизбранный председатель Единого национального движения.

После этого Мелия акцентировал внимание на «важном» изменении, запланированном в партии — поддержка и развитие новых инициатив, программ и проектов; формирование партийных офисов не как бюрократических, а как центров поддержки граждан; переход финансирования партии при публичном участии.

«Решения, принимаемые за закрытыми дверями, должны быть завершены. Начинается новая, здоровая, прозрачная и моральная политика… Сейчас главное, чтобы Национальное движение открыло свои двери для всех», — сказал Ника Мелия и добавил: «Моя главная задача и амбиция заключается в том, чтобы принять в партию много новых людей».

Бывший президент Грузии и почетный председатель Единого Национального движения Михаил Саакашвили также обратился к участникам съезда по видеосвязи, поздравил Нику Мелия с победой и сказал, что он является «символом стойкости и самопожертвования, без чего ничего не получится».

«Грузинский народ возлагает на нас надежду, что мы вернем ему победу. Для этого должно быть заложено начало символу, решающей волне, которая сметет узурпатора, олигарха и созданный им марионеточный режим, и вернет Грузии мир, развитие и процветание», — сказал Михаил Саакашвили.

На парламентских выборах 31 октября Единое национальное движение набрало 27,18% голосов и получило 36 мандатов. Партия объявила бойкот новому Парламенту и отказалась от мандатов. На этих выборах Ника Мелия баллотировался в Глданском избирательном округе от имени оппозиции. Он был единственным кандидатом, который обошел кандидата от правящей партии в первом туре выборов и получил 44,06% голосов. Как и другие кандидаты, Мелия не участвовал во втором туре выборов.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)