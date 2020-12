Омбудсмен критикует законопроект о прекращении финансирования оппозиции

Аппарат народного защитника Грузии в заявлении от 24 декабря «негативно оценил» инициированный Грузинской мечтой законопроект, который, среди прочего, предусматривает прекращение государственного финансирования и отказ в предоставлении эфирного времени для оппозиционных партий, объявивших бойкот Парламенту.

Народный защитник заявляет, что представленные поправки «нарушают правовые гарантии, предоставляемые политическим партиям в соответствии с законодательством Грузии».

По словам омбудсмена, законопроект также ограничивает право находящейся в режиме бойкота оппозиции на собственность, так как по действующему закону оппозиционные партии удовлетворяют всем требованиям — они получили не менее 1% фактических голосов избирателей и дали письменное согласие, которое необходимо для получения бюджетного финансирования. «То же самое касается отмены возможности пользования бесплатным эфирным временем для политических партий», — говорится в заявлении.

Народный защитник подчеркивает, что действующий Закон «О политических объединениях граждан» определяет цель выделения партиям средств из Государственного бюджета. «В частности, это финансовая поддержка деятельности партий и развитие партийной системы», и это не ограничивается финансированием деятельности только в Парламенте.

Согласно заявлению, именно всестороннее осуществление избирательной реформы было первой рекомендацией БДИПЧ/ОБСЕ, и что такие изменения не должны определяться эксклюзивно одной политической группой.

Согласно заявлению, народный защитник уже давал оценку аналогичным законодательным изменениям в контексте прав человека в 2008 году. «В частности, народный защитник посчитал, что прекращение бюджетного финансирования оппозиционных политических партий из-за отказа войти в Парламент наносил серьезный удар по свободе объединений в стране, и расценивал соответствующую поправку к закону как санкцию против партий. Эти оценки актуальны и сегодня», — говорится в заявлении народного защитника.

Первое заседание парламента 10-го созыва состоялось 11 декабря, и на нем присутствовали только депутаты Грузинской мечты. Восемь оппозиционных партий, преодолевших 1%-й барьер на парламентских выборах 31 октября, заявляют, что выборы были сфальсифицированы. Они не признают результатов выборов и бойкотируют новый Парламент. Оппозиционные партии требуют проведения новых выборов, с чем не согласна Грузинская мечта.

Депутаты Грузинской мечты проголосовали за поправки в первом чтении 23 декабря. Вчера правящая партия заявила, что до второго и третьего слушаний по законопроекту запросит мнения БДИПЧ/ОБСЕ и/или Венецианской комиссии.

