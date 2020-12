НПО осуждают санкции против оппозиции, инициированные Грузинской мечтой

Пятнадцать неправительственных организаций, в том числе, Демократическая инициатива Грузии, Международное общество за справедливые выборы и демократию и Международная прозрачность — Грузия, 17 декабря выразили «серьезную озабоченность» в связи с инициативой властей, которая «по существу ставит своей целью установление санкций для партий из-за выраженного ими протеста».

Лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе на проведенном ранее брифинге рассказал о зарегистрированном Грузинской мечтой в Парламенте законопроекте, который предусматривает приостановление или прекращение государственного финансирования для партий, находящихся в режиме парламентского бойкота. По словам Кобахидзе, согласно поправке в «Избирательный кодекс», те же партии не смогут пользоваться бесплатным эфирным временем. Он также косвенно намекнул, что Единое национальное движение может лишиться избирательной регистрации.

По мнению НПО, «особую тревогу вызывают заявления представителей правящей партии об ограничении деятельности оппозиционных партий и инициировании законопроектов с этой целью».

В заявлении также говорится, что риторика Грузинской мечты «воспринимается как угроза оппозиционным партиям — действовать в соответствии с директивами властей, чтобы не стать жертвой санкций со стороны правящей партии».

«Подобные заявления еще раз указывают на то, что власть не осознает должным образом свою ответственность в разрешении возникших кризисов», — заявили правозащитники.

Новый Парламент, избранный на парламентских выборах 31 октября, провел свое первое заседание 11 декабря, и в нем приняли участие только депутаты Грузинской мечты. Все восемь оппозиционных партий/блоков не признают результаты выборов и отказываются входить в законодательный орган.

Избирательный блок ЕНД-Сила в единстве, а также партии Европейская Грузия, Лело, Стратегия Агмашенебели и Лейбористская партия уже обратились в Центральную избирательную комиссию с заявлениями об аннулировании их избирательных списков. Некоторые из них также написали заявления об отказе депутатских мандатов. Альянс патриотов, Граждане и Гирчи в ЦИК пока не обращались. Но в заседаниях Парламента они также не участвуют. Последние два из них, если будет достигнута договоренность между оппозицией и правящей командой, прекратят бойкот.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)