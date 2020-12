ЕНП критикует законопроект об ограничении деятельности оппозиции

Европейская народная партия (ЕНП) заявила 23 декабря, что «глубоко обеспокоена» инициированным Грузинской мечтой законопроектом, который, среди прочего, отменяет избирательную регистрацию партии, если хотя бы один из ее лидеров не имеет права участвовать в выборах в Грузии.

Европейская народная партия заявила, что новый законопроект «направлен против крупнейшей оппозиционной партии, которую поддерживает треть населения Грузии». Она имела в виду Национальное движение, один из лидеров которой и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, не имеющий гражданства Грузии, активно участвовал в избирательной кампании в Грузии из Украины.

«Мы призываем Грузию продолжить движение к декларируемым европейским ценностям и, вместо ограничения демократических прав оппозиции, вернуться к конструктивному диалогу, найти компромиссное решение, которое принесет пользу всем гражданам Грузии», — говорится в заявлении ЕНП.

Законодательный пакет, инициированный Грузинской мечтой 17 декабря, предусматривает прекращение или приостановление государственного финансирования для партий, которые бойкотируют Парламент. Депутаты правящей партии уже приняли закон в первом чтении 23 декабря.

Первое заседание Парламента 10-го созыва состоялось 11 декабря, и на нем присутствовали только депутаты Грузинской мечты. Восемь оппозиционных партий, преодолевших избирательный барьер в 1% на парламентских выборах 31 октября, заявляют, что выборы были сфальсифицированы. Они не признают их результатов и бойкотируют новый Парламент. Оппозиционные партии требуют проведения новых выборов, с чем не согласна Грузинская мечта.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)