Посол США надеется, что Грузинская мечта пересмотрит законопроект об ограничении оппозиции

Посол США в Грузии Келли Дегнан в интервью телекомпании «Формула» 23 декабря выразила надежду, что Грузинская мечта пересмотрит инициированный ею законопроект, который, среди прочего, предусматривает приостановление государственного финансирования и эфирного времени для оппозиционных партий, бойкотирующих работу Парламента.

«Я не согласна ни с одним законом, который препятствует развитию оппозиции или ограничивает доступ оппозиционных партий к СМИ. Очень важно, чтобы избиратели и общественность имели полную информацию о том, что необходимо, чтобы их лидеры были подотчетны перед ними, чтобы они могли делать информированный выбор», — сказала Дегнан.

Он также отметила, что «то, что происходит сейчас, в контексте 30-летней грузинской демократии, означает, что у Грузии должна быть сильная, развитая оппозиция, также как и ответственная и эффективная правящая партия».

Дегнан также отметила, что «в долгосрочной перспективе однопартийный Парламент нанесет Грузии огромный ущерб» не том фоне, когда избиратели выбрали девять партий и ожидали «разнообразного представительства в Парламенте».

Первое заседание Парламента 10-го созыва состоялось 11 декабря, и на нем присутствовали только депутаты Грузинской мечты. Восемь оппозиционных партий, преодолевших избирательный барьер в 1% на парламентских выборах 31 октября, заявляют, что выборы были сфальсифицированы. Они не признают их результатов и бойкотируют новый Парламент. Оппозиционные партии требуют проведения новых выборов, с чем не согласна Грузинская мечта.

После выборов между Грузинской мечтой и оппозицией при посредничестве послов США и ЕС прошли четыре раунда переговоров, которые завершились без значительных результатов. Пятый раунд диалога, который считался последним, пока еще не состоялся.

