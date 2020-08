Абхазская оппозиция выступает против ослабления напряженности с Тбилиси и паспортизации жителей Гали

Мнения, высказанные недавно руководством оккупированной Абхазии относительно возможности сотрудничества с Тбилиси и предоставления гражданства жителям Гальского района, подверглись резкой критике со стороны местных оппозиционных политических групп.

17 августа влиятельная Общественная организация ветеранов войны в Абхазии «Аруаа» выступила с заявлением, в котором говорится, что комментарий абхазского «премьер-министра» Александра Анкваба от 13 августа, в котором он назвал отказ в выдаче абхазских паспортов грузинам, проживающим в Гали, «несправедливостью», «вызвало глубокое возмущение всех патриотических сил страны».

Союз ветеранов подверг критике Анкваба за обсуждение проблемы гражданства в «этнической плоскости» и обвинил его нарушении «абхазского законодательства» и игнорировании прав других национальностей, проживающих в Абхазии, в то время, когда он защищает граждан Грузии.

Призывая Анкваба публично опровергнуть свое утверждение, «Аруаа» отмечает, что глава правительства «должен убедить общественность» в том, что вопросы гражданства будут решаться в соответствии с местным законом о гражданстве и что история выдачи паспортов гальским грузинам «больше не повторится».

«Аруаа» также заявляет, что в противном случае организация примет решение «о проведении внеочередного съезда, на котором будет приняты решения неприятные для премьер-министра Александру Анкваб».

В другом заявлении «Аруаа» напомнила Анквабу, что такая политика «незаконной выдачи» абхазских «паспортов» гражданам Грузии привела к его отставке в 2014 году. Организация также пригрозила акциями протеста.

17 августа заявление опубликовала также оппозиционная политическая партия «Апсны», в котором также выразила озабоченность по поводу возможности обсуждения руководством Абхазии возможностей сотрудничества с Тбилиси. Партия также подвергла критике «правительство» Абхазии за «пограничную» политику вдоль реки Ингури, а также за инициативу возобновления торговых отношений со страной, с которой регион «находится в состоянии войны», «двойного гражданства» для жителей Гали.

По статистическим данным Сухуми, по состоянию на 1 января 2018 года в Гальском районе проживало 30 259 человек. В 2014 году большинство из них Сухуми лишил т.н. «гражданства» и с 2017 года начал выдавать им вид на жительство, что лишает жителей Гали политических прав.

