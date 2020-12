Сухуми одобрил «Концепцию внешней политики»

Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания подписал указ об утверждении «Концепции внешней политики Абхазии». Об этом сообщает информационное агентство «Апсныпресс».

В документе основными принципами внешней политики оккупированного региона названы «приоритет национальных интересов; активное реагирование на внешние вызовы и угрозы; многоуровневость внешних контактов; открытость к сотрудничеству на основе равноправия и взаимного уважения».

Концепция устанавливает 11 целей внешней политики Абхазии, включая обеспечение «национальной безопасности» региона, защиту «своих граждан» и укрепление «суверенитета и территориальной целостности».

Согласно документу, такие усилия должны быть направлены на привлечение иностранных инвестиций в регион и продвижение торгово-экономических интересов Сухуми за рубежом.

Среди внешнеполитических целей документ называет «укрепление стратегического партнерства с Российской Федерацией» и необходимость развития «взаимовыгодного партнерства» со странами, признающими независимость региона.

Среди целей также перечислены «урегулирование грузино-абхазского конфликта и нормализацию отношений с Грузией», а также «содействие упрочению мира и стабильности в Кавказском регионе».

Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона 16 августа 2008 года. На сегодняшний день независимость обоих регионов признали только Сирия, Венесуэла, Науру и Никарагуа. Тбилиси и большая часть международного сообщества считают оба региона неотъемлемой частью Грузии.

