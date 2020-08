Шамба еще раз заявил о важности диалога с Тбилиси

Бывший «министр иностранных дел» оккупированной Абхазии Сергей Шамба, который в настоящее время возглавляет «Совет безопасности» региона, в очередной раз акцентировал внимание на важности диалога с Тбилиси, отметив, что «для урегулирования конфликта с Грузией необходим диалог».

По словам Шамба, несмотря на то что есть вопросы, в том числе, «суверенитет и независимость» Абхазии, по которым компромисс невозможен, «по многим другим вопросам надо искать пути решения».

Среди вопросов, которые можно обсуждать с Тбилиси, Шамба назвал соглашение о невозобновлении боевых действий, открытие транзита грузов через Абхазию и возобновление работы в Сухумского аэропорта.

«Как человек, который на протяжении многих лет занимается политикой, был и дипломатом, я знаю одно, что если есть конфликт, надо разговаривать», — заявил он в ответ оппозиции и добавил: «Не могу понять логику тех, кто говорит, что есть конфликт и не надо разговаривать».

«По насущным вопросам надо разговаривать. А те, кто говорит, что не надо разговаривать, они забывают, что в определенном смысле есть контакты, сотрудничество», — заявил Шамба. С этой точки зрения он отметил Ингури ГЭС и теневую торговлю, которая осуществляется в обход абхазского бюджета.

