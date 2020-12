Сергей Шамба обращается к Тбилиси: «Мы готовы к разговору»

Бывший «министр иностранных дел» оккупированной Абхазии Сергей Шамба, который в настоящее время возглавляет «Совет безопасности» региона, повторил призывы к диалогу с Тбилиси, заявив, что «когда есть конфликт, надо разговаривать».

В пространном интервью «Эхо Кавказа», которое было опубликовано 18 декабря, Шамба рассказал о тупике в отношениях между Сухуми и Тбилиси и отметил, что «прошло достаточно много времени» для того, чтобы начать разговор о проблемах, возникших после конфликта 1992-1993 годов.

«Мы еще не знаем, как отреагирует Грузия… Мы просто заявляем, что готовы разговаривать, и считаем, что дипломатия – единственно возможный путь для наших взаимоотношений на сегодняшний день», — заявил Шамба.

«Понятно, что мы от своих коренных интересов отступать не собираемся. Они, очевидно, тоже не собираются отступать от своих коренных интересов. Но между этими крайностями всегда существуют вопросы, где можно найти компромиссные решения», — отметил Шамба.

Отвечая на критику со стороны гражданского общества и политических организаций по поводу включения диалога с Тбилиси в новую концепцию «Внешней политики Абхазии», Шамба заявил, что не считает такой диалог опасным для Абхазии. По его словам, опасность исходит не от самого диалога, а от его отсутствия.

«Сама по себе дипломатия никакой опасности нести не может. Если кто-то опасается, что абхазская сторона путем переговоров может уступить какие-то свои принципиальные позиции, то в этой Концепции как раз и написано, что диалог с Грузией может быть основан только на взаимном признании», — заявил Шамба.

По его словам, он не считает, что большая часть общества против этого диалога, потому что «таких исследований никто не проводил».

Шамба также перечислил вопросы, которые в настоящее время обсуждаются между Сухуми и Тбилиси, а также возможные шаги, которые стороны могут обсудить.

«Есть вопросы, которые и сегодня решаются в двухстороннем формате. Это вопросы, связанные с работой Ингурской гидроэлектростанции; это контрабандная торговля, которая сегодня происходит и не может нас не беспокоить; есть вопросы, связанные с разными криминальными проявлениями, которые имеют место, по ним тоже надо договариваться», — отметил Шамба.

Что касается содействия диалогу и сотрудничеству между сторонами, Шамба заявил, что Сухуми и Тбилиси могут «начать говорить об открытии транспортных коммуникаций – это железная дорога, авиасообщение».

«Как начать эти шаги? Был же период при президентах Ардзинба и Багапше, когда были довольно интенсивные контакты между неправительственными организациями. И сейчас можно было бы на этом уровне тоже какой-то диалог продолжать», — заявил Шамба.

Он также коснулся темы Нагорного Карабаха, отметив, что главной проблемой в неурегулировании конфликта было «отсутствие дипломатии» между сторонами. «У нас похожая проблема с Грузией. «У нас аналогичная проблема с Грузией: между нами неурегулированный конфликт, который тоже потенциально дестабилизирует ситуацию во всем регионе», — заявил он.

Шамба также подчеркнул важность Женевских международных переговоров, но отметил, что одной переговорной площадки «недостаточно». «Я за то, чтобы всегда было много каналов связи. Мы не можем довольствоваться тем, что у нас есть единственный канал переговоров – это Женевские встречи. Речь здесь идет о том, чтобы находить новые, дополнительные каналы», — заявил он.

По словам Шамба, диалог Абашидзе-Карасина между Москвой и Тбилиси является примером переговорного формата, который также может сработать в переговорах между Сухуми и Тбилиси.

