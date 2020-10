Адгур Ардзинба сформировал новое оппозиционное движение

Бывший «министр экономики» оккупированной Абхазии и «кандидат в президенты на президентских выборах» 2020 года Адгур Ардзинба 7 октября провел презентацию новой оппозиционной организацию «Абхазское народное движение». К новой организации присоединился и бывший «замминистра образования» Дмитрий Гварамия. Об этом сообщает «Апснипресс».

«Абхазское народное движение» своей главной целью назвало «защиту национальных интересов Абхазии», которая «периодически сталкивающейся с различными вызовами и угрозами».

Выступая на презентации, Адгур Ардзинба отметил, что он по-прежнему остается в абхазской политике, так как чувствует ответственность перед 35% населения, поддержавшим его на «президентских выборах».

«После выборов мы решили дать новой власти » определенное время на работу без оглядки. Время прошло, но, к сожалению, мы не видим программ развития. Поэтому мы, проконсультировавшись с общественными и ветеранскими организациями, а также депутатами, которые поддерживали нас на выборах, и решили инициировать создание Абхазского народного движения», — сказал Ардзинба.

Он также подверг критике администрацию своего соперника на «президентских выборах» Аслана Бжания, обвинив новое руководство региона в том, что оно не способно принять превентивные меры для преодоления кризиса в сфере здравоохранения.

Хотя новое движение является оппозиционной силой, «где надо помочь — будут помогать, а где надо настоятельно рекомендовать — будут рекомендовать» властям, — сказал Ардзинба.

