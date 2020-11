СГБ Грузии: Отяжелены обвинения против задержанного по делу о попытке убийства Георгия Габуния

Служба государственной безопасности Грузии заявила 27 ноября, что отяжелены обвинения против гражданина Российской Федерации, задержанного «в рамках уголовного расследования по факту подготовки умышленного заказного убийства» предположительно журналиста телекомпании «Мтавари архи» Георгия Габуния в июне 2020 года, а Георгию Габуния присвоен статус потерпевшего.

По заявлению СГБ, лицо, задержанное по обвинению в незаконном приобретении и использовании поддельного официального документа, который был известен как Васамбек Боков, на самом деле является гражданином Российской Федерации Магомедом Гуциевым, который «неоднократно незаконно пересекал государственную границу Грузии» по поддельному паспорту, выданному на имя Бокова. При этом он систематически следил за Георгием Габуния и пытался получить информацию о нем.

По заявлению СГБ, расследование в отношении Гуциева проводится по первым частям статей 1511, 157, 344 и 362 Уголовного кодекса Грузии, которые касаются слежки, посягательства на личную информацию или личные данные, незаконного пересечения государственной границы Грузии и изготовления, продажи или использования поддельных документов.

По данным Службы госбезопасности, расследование дела продолжается в Контртеррористическом центре ведомства.

Это первый случай, когда СГБ заявляет, что дело касается попытки убийства журналиста Георгия Габуния. В июне 2020 года после того, как генеральный директор телекомпании «Мтавари рахи» Ника Гварамия заявил на специальном брифинге, что гражданин России Васамбег Боков планировал убить Георгия Габуния по заказу лидера Чечни Рамзана Кадырова, в СГБ тогда лишь заявили, что гражданин России был задержан по обвинению в приобретении, хранении и использовании поддельного документа «в рамках уголовного расследования по делу о подготовке умышленного убийства по заказу».

Предыстория

7 июля 2019 года Георгий Габуния, нынешний ведущий телекомпании «Мтавари архи», который в то время был лицом телеканала «Рустави-2», обратился к президенту России Владимиру Путину нецензурными словами на русском языке в передаче «Пост-Скриптум» и ругался матом в его адрес в прямом эфире.

Это вызвало возмущение части общественности. На слова Габуния откликнулись и высшие должностные лица страны, в том числе, президент Грузии. Они единодушно осудили заявление журналиста и назвали его «провокацией» против государства.

Тогда орган саморегулирования канала приостановил полномочия Георгия Габуния на два месяца.

На заявление Георгия Габуния также ответил и лидер Чечни Рамзан Кадыров, который открыто озвучил угрозы в адрес Габуния.

