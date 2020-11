Госсекретарь США встретился с представителями властей Грузии

Госсекретарь США Майк Помпео 18 ноября встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария и министром иностранных дел Давидом Залкалиани на фоне молчаливой акции протеста оппозиции.

Как сообщает пресс-служба президента Грузии, во время встречи с Майком Помпео, на которой также присутствовали исполняющий обязанности помощника госсекретаря Филип Рикер и посол США в Грузии Келли Дегнан, президент Зурабишвили подчеркнула, что Грузия остается партнером США на фоне событий, развивающихся в регионе.

«Наши отношения будут укрепляться за счет углубления нашего стратегического партнерства, сотрудничества по вопросам безопасности Черного моря и поддержки со стороны США Грузии на ее пути евроатлантической интеграции. Это вопросы, которые пользуются решительной поддержкой в ​​грузинском и американском обществах и в политическом спектре», — заявила Саломе Зурабишвили.

В свою очередь Посольство США в Грузии сообщает, что во время встречи с президентом Зурабишвили «госсекретарь от имени Соединенных Штатов подтвердил приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии и выразил уважение стране за ее значительный вклад в борьбу с глобальным терроризмом».

После этого Майк Помпео в Администрации правительства встретился с премьер-министром Георгием Гахарией и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. Гахария поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, отметив, что «настал момент укрепить наше сотрудничество и партнерство, а также усилить представительство Соединенных Штатов в регионе».

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии, госсекретарь США на встрече заявил: «Мы сделаем все также и в будущем, чтобы поддержать процесс демократизации в вашей стране».

По информации Посольства США, во время встречи с Гахария и Залкалиани Майк Помпео «подчеркнул важность избирательной и судебной реформы». Согласно тому же сообщению, стороны обсудили вопросы, связанные с поддержкой евроатлантических устремлений Грузии и укреплением демократических институтов страны.

В то время, когда госсекретарь США проводил встречи с представителями властей Грузии, оппозиционные партии, которые не признают результаты парламентских выборов, устроили молчаливую акцию протеста против «фальсификации выборов».

Сегодня же госсекретарь также встретился с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II и представителями гражданского общества. В повестку визита Майка Помпео не входила встреча с лидерами оппозиции. Госсекретарь США уже завершил официальный визит в Грузию и отправился из Тбилиси в Израиль.

