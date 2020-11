Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Грузию

Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Тбилиси вечером 17 ноября. Завтра он встретится с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, министром иностранных дел Давидом Залкалиани, а также с представителями гражданского общества и Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

Майк Помпео прибыл в Тбилиси из Стамбула. 18 ноября он отбудет в Тель-Авив. Американский дипломат находится с визитом в Грузии в рамках длительного турне по Франции, Турции и Израилю, а также в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Катаре.

В Тбилисском международном аэропорту госсекретаря США встретил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Отметив, что «Грузия является ближайшим союзником США в регионе», Залкалиани незадолго до прибытия своего американского коллеги в Тбилисский международный аэропорт сказал, что визит госсекретаря США в Грузию «действительно чрезвычайно важен» в свете последних событий в регионе. «Конечно, мы долго работали над этим визитом, но очень хорошо, что он совпал именно с этим временем», — добавил он.

Визит проходит на том фоне, когда президент США Дональда Трампа и госсекретарь отказываются признавать победу Джо Байдена на президентских выборах в США. «Администрация Трампа беспрепятственно продолжит работу на второй срок», — заявил на прошлой неделе госсекретарь. Лидеры всех семи стран, которые Помпео посещает в рамках турне, в том числе президент Грузии и премьер-министр, поздравили Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

Сама Грузия также переживает политический кризис. Все основные оппозиционные партии не признают результаты прошедших недавно парламентских выборов, отказываются войти в новый Парламент и требуют новых выборов.

В повестку дня визита госсекретаря США в Грузию не входят встречи с лидерами оппозиции.

После встреч с официальными лицами 18 ноября Майк Помпео встретится с представителями НПО, чтобы услышать их оценки текущей ситуации в Грузии в отношении верховенства закона и независимости судебной системы, а также экономических прав и прав человека.

Майк Помпео — первый американский высокопоставленный чиновник, который прибыл в Тбилиси с тех пор, как вице-президент Майк Пенс посетил столицу в 2017 году.

