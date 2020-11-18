Фоторепортаж: «Молчаливая акция» оппозиции во время визита госсекретаря США
Встречи госсекретаря США Майк Помпео с представителями властей Грузии — президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария и министром иностранных дел Давидом Залкалиани, а также с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией вторым — 18 ноября прошли на фоне молчаливой акции протеста лидеров оппозиции, их сторонников и гражданских активистов в центре Тбилиси.
Во время своего визита в Грузию госсекретарь США не встретился с представителями оппозиции, которые не признают результаты парламентских выборов, прошедших 31 октября, и отказываются войти в новый Парламент. Для того, чтобы сообщить Майку Помпео, что власти Грузинской мечты сфальсифицировали выборы в Грузии, оппозиция вместе со своими сторонниками организовала 1,5-километровую живую цепь от здания Парламента на проспекте Руставели до концертного зала Тбилисской Филармонии.
Фотограф «Civil.ge» Яна Корбезашвили в своем фоторепортаже отразила то, что оппозиция и ее сторонники хотели сказать протестными баннерами и молчаливым протестом.
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