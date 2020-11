Фоторепортаж: «Молчаливая акция» оппозиции во время визита госсекретаря США

Встречи госсекретаря США Майк Помпео с представителями властей Грузии — президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария и министром иностранных дел Давидом Залкалиани, а также с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией вторым — 18 ноября прошли на фоне молчаливой акции протеста лидеров оппозиции, их сторонников и гражданских активистов в центре Тбилиси.

Во время своего визита в Грузию госсекретарь США не встретился с представителями оппозиции, которые не признают результаты парламентских выборов, прошедших 31 октября, и отказываются войти в новый Парламент. Для того, чтобы сообщить Майку Помпео, что власти Грузинской мечты сфальсифицировали выборы в Грузии, оппозиция вместе со своими сторонниками организовала 1,5-километровую живую цепь от здания Парламента на проспекте Руставели до концертного зала Тбилисской Филармонии.

Фотограф «Civil.ge» Яна Корбезашвили в своем фоторепортаже отразила то, что оппозиция и ее сторонники хотели сказать протестными баннерами и молчаливым протестом.

Участница акции протеста на проспекте Мераба Костава держит в руках копию итогового протокола парламентских выборов 31 октября, на котором написано «сфальсифицировано» Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Протестующие наклеили на дороге стикеры с изображениями президента России Владимира Путина и лидера Грузинской мечты Бидзины Иванишвили, и стоят на них, чтобы соблюдать социальную дистанцию из-за пандемии Ковид-19, Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Демонстрант на проспекте Костава с флагами США и Грузии в руках, Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Шествие протестующих по проспекту Руставели с развернутым флагом США, Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Протестующие держат флаги США и Грузии на площади Первой Республики, Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Стикеры с изображением Бидзины Иванишвили и Владимира Путина, наклеенные на дороге для соблюдения дистанции между демонстрантами в связи с пандемией. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Стикеры с изображением Бидзины Иванишвили и Владимира Путина, наклеенные на дороге для соблюдения дистанции между демонстрантами в связи с пандемией. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Протестующие у здания Парламента, Фото Яна Корбезашвили/Civil.ge

Протестующие держат флаг США. Фото: Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Участники акции протеста перед зданием Парламента с флагами Германии и США, Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Акция протеста оппозиции в Тбилиси, 18 ноября 2020 г., Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)