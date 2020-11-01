Парламентские выборы, 31 октября, 2020 г., Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
Новости

Посольство США: Нарушения недопустимы, но их недостаточно для признания результатов нелегитичными

01/11/2020 - 20:31
9 1 minute read

Посольство США в Грузии заявило 1 ноября, что «запугивание, подкуп избирателей, нарушение тайны голосования, размытое разделение партийной и официальной деятельности и насилие в отношении наблюдателей за выборами и журналистов – несмотря на то, что всего этого недостаточно для признания выборов нелегитимными, продолжают наносить ущерб избирательному процессу Грузии и это недопустимо».

Посольство США разделяет предварительную оценку БДИПЧ/ОБСЕ о том, что «парламентские выборы в Грузии были проведены в конкурентной среде и с соблюдением основных свобод в целом. Тем не менее, широко распространенные обвинения в давлении над избирателями и стирании грани между правящей партией и государством подорвали доверие общества к некоторым аспектам избирательного процесса».

«Мы призываем все партии учесть указанные недостатки в преддверии второго тура выборов и к следующим выборам», — говорится в заявлении Посольства США.

«Мы просим граждан Грузии проявить терпение, чтобы процесс мог протекать спокойно, мирно и с уважением, в соответствии с законодательством Грузии и международными стандартами и практикой», — говорится в заявлении посольства.

Посольство призвало «парламент следующего созыва провести дополнительные реформы для устранения недостатков, выявленных в избирательных оценках БДИПЧ».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
01/11/2020 - 20:31
9 1 minute read

მსგავსი/Related

Photo of Подсчитано 99,77% участков: Грузинская мечта — 48,16%, ЕНД – Сила в единстве — 27,12%

Подсчитано 99,77% участков: Грузинская мечта — 48,16%, ЕНД – Сила в единстве — 27,12%

01/11/2020 - 20:00
Photo of Выборы 2020 — Все новости: — Подсчитано 99,77% участков: Грузинская мечта — 48,16%, ЕНД – Сила в единстве — 27,12%

Выборы 2020 — Все новости: — Подсчитано 99,77% участков: Грузинская мечта — 48,16%, ЕНД – Сила в единстве — 27,12%

01/11/2020 - 19:55
Photo of Международные наблюдатели обнародовали предварительные заключения по парламентским выборам

Международные наблюдатели обнародовали предварительные заключения по парламентским выборам

01/11/2020 - 18:54
Photo of Президент Зурабишвили выступила с заявлением по поводу выборов

Президент Зурабишвили выступила с заявлением по поводу выборов

01/11/2020 - 18:33
Back to top button