Посольство США: Нарушения недопустимы, но их недостаточно для признания результатов нелегитичными

Посольство США в Грузии заявило 1 ноября, что «запугивание, подкуп избирателей, нарушение тайны голосования, размытое разделение партийной и официальной деятельности и насилие в отношении наблюдателей за выборами и журналистов – несмотря на то, что всего этого недостаточно для признания выборов нелегитимными, продолжают наносить ущерб избирательному процессу Грузии и это недопустимо».

Посольство США разделяет предварительную оценку БДИПЧ/ОБСЕ о том, что «парламентские выборы в Грузии были проведены в конкурентной среде и с соблюдением основных свобод в целом. Тем не менее, широко распространенные обвинения в давлении над избирателями и стирании грани между правящей партией и государством подорвали доверие общества к некоторым аспектам избирательного процесса».

«Мы призываем все партии учесть указанные недостатки в преддверии второго тура выборов и к следующим выборам», — говорится в заявлении Посольства США.

«Мы просим граждан Грузии проявить терпение, чтобы процесс мог протекать спокойно, мирно и с уважением, в соответствии с законодательством Грузии и международными стандартами и практикой», — говорится в заявлении посольства.

Посольство призвало «парламент следующего созыва провести дополнительные реформы для устранения недостатков, выявленных в избирательных оценках БДИПЧ».

