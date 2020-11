Европейский союз откликнулся на парламентские выборы в Грузии

В связи с прошедшими в Грузии 31 октября парламентскими выборами Служба внешних связей ЕС отмечает в своем заявлении от 1 ноября: «ЕС продолжит внимательно следить за развитием событий до конца избирательного периода, особенно в день второго тура».

Основываясь на предварительных выводах международных наблюдателей, ЕС заявляет, что «выборы прошли в конкурентной среде и в целом основные свободы были соблюдены».

«Однако наблюдатели отметили, что на проведение выборов повлияли обвинения о давлении на избирателей и стирании границ между правящей партией и государством на протяжении всей избирательной кампании и в день выборов, что снизило доверие общества к некоторым аспектам процесса», — отмечает ЕС.

«По-прежнему важно обеспечивать самые высокие демократические стандарты на протяжении всего избирательного процесса, включая второй тур мажоритарных выборов, а также справедливое, прозрачное и тщательное рассмотрение всех жалоб и апелляций», — говорится в заявлении.

По заявлению ЕС, «важно, чтобы все партии продолжали соблюдать демократические принципы и стандарты и уважать права человека».

«Обновленные правовые рамки заложили прочную основу для демократических выборов. Недавние законодательные изменения частично учитывают предыдущие рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ и Совета Европы/Венецианской комиссии, но ряд рекомендаций остался без внимания», — говорится в заявлении ЕС.

«ЕС поддерживает демократическую, стабильную, успешную и инклюзивную Грузию и продолжает поддерживать политическую ассоциацию Грузии и процесс экономической интеграции с ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации», — говорится в заявлении.

