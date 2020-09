Российские военные учения «Кавказ-2020» пройдут также в Абхазии и Цхинвали

Российские военные учения «Кавказ-2020», запланированные на 21-26 сентября, пройдут, в том числе, и в оккупированных регионах Грузии — Абхазии и Цхинвальском регионе.

По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, в учениях примут участие более 8 тысяч артиллеристов, более 3 тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, а также беспилотные летательные аппараты.

По сообщению российских СМИ, министр обороны России Сергей Шойгу заявил в интервью 8 сентября, что «планируется участие воинских контингентов 9 иностранных государств. Еще 9 стран направят в Россию военных наблюдателей».

В то же время Министерство обороны России 8 сентября сообщило, что в рамках плановых учений мотострелковый и танковый батальоны российской военной базы в Цхинвальском регионе совместно с подразделениями вооруженных сил Цхинвали совершили марш на полигон Дзарцеми. 8 сентября российское оборонное ведомство также сообщило о тактических учениях ЮВО в Абхазии. Согласно сообщению, в учениях в горном полигоне Цебельда участвовали более 1000 военнослужащих артиллерийских, мотострелковых и разведывательных подразделений базы, около 300 единиц техники, в том числе 120 мм минометы «Сани». Также применялись современные БпЛА «Элерон» и разведывательные комплексы «Стрелец».

После российско-грузинской войны 2008 года в оккупированных регионах Грузии были размещены две российские военные базы. Обе базы — 7-я база в Абхазии и 4-я база в Цхинвали — относятся к Южному военному округу России.

Тбилиси неоднократно выражал озабоченность по поводу учений на оккупированных территориях под руководством России. «Ежегодно на этих территориях проводится 130 военных учений, что делает их, особенно Южную Осетию, с нынешним населением 20 000 человек, фактически продолжением (российской) военной базы», ​​- заявила в январе тогдашний министр по вопросам примирения Кетеван Цихелашвили.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)