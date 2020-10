Жительница Ахалгори скончалась после того, как ей отказали в переводе на подконтрольную Тбилиси территорию

Гамгебели оккупированного Ахалгорского муниципалитета в изгнании Нугзар Тиникашвили подтвердил сегодня, что жительница оккупированного Ахалгори Вера Котолова скончалась 14 октября в результате ухудшения здоровья после того, как власти оккупированного Цхинвали отказали ей в переводе на контролируемую Тбилиси территорию для лечения.

По сообщениям грузинских СМИ, этническая осетинка Вера Котолова, преподававшая русский язык в местной школе, сперва попала в Ахалгорскую больницу с повышенной температурой, откуда врачи, не сумевшие поставить диагноз, перенаправили ее в Цхинвали. Согласно сообщениям, врачи в Цхинвали предположили, что у него был инсульт, но все равно выписали ее домой, где она скончалась.

По словам Тиникашвили, семья Котоловой хотела перевезти пациента на подконтрольную Тбилиси для лечения, но власти оккупированного региона не позволили сделать это.

Из-за разногласий с властями Грузии по вопросу блокпоста в Чорчана, власти оккупированного Цхинвали с сентября 2019 года закрыли все т.н. «пункты пересечения», связывающие регион с остальной Грузией.

Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства заявил в мае, что с сентября 2019 года в оккупированном регионе скончались в общей сложности 14 пациентов из-за отказа Цхинвали в их переводе на лечение на подконтрольную Тбилиси территорию.

Вместе с представителями властей Грузии местные НПО и международное сообщество неоднократно выражали обеспокоенность в связи с гуманитарным кризисом в оккупированном Ахалгори.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)