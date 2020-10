ISFED публикует пятый промежуточный доклад о предвыборном мониторинге

Неправительственная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) опубликовала пятый промежуточный доклад о предвыборном мониторинге. Документ охватывает период с 29 сентября по 21 октября и в качестве основных вызовов называет давление, угрозы и препятствия в деятельности для избирателей, активистов, оппозиционных политиков и представителей СМИ.

За отчетный период ISFED выявила следующие нарушения: 9 предполагаемых случаев физического насилия по политическим мотивам; 37 фактов предположительного политического давления/угроз; 2 факта давления на СМИ; 1 факт создания препятствий в деятельности наблюдателя; 10 фактов предполагаемого подкупа избирателей; 3 факта увольнения с работы по предположительным политическим мотивам; 18 фактов предполагаемого использования административного ресурса; 16 фактов участия в избирательной кампании неуполномоченных лиц; 3 факта участия представителей религиозных организаций; 2 факта благотворительных проектов; Случаи порчи агитационных материалов по всей Грузии.

Организация выражает обеспокоенность в связи со стычками, произошедшими 29 сентября в Марнеули, в результате которых пострадали журналисты и операторы. ISFED также обращает внимание на угрозы в адрес Автандила Церетели, отца учредителя телекомпании «Пирвели», и на попутку вмешательства в редакционную политику сотрудников телекомпании «Масэтро» со стороны Ники Лалиашвили.

По данным ISFED, во время встреч представителей оппозиционных политических партий в регионах с местным населением активисты Грузинской мечты и представители местных органов власти «часто» регистрируют прибывших туда граждан, что «содержит признаки давления». Чтобы проиллюстрировать сказанное, организация заявляет, что сотрудники и активисты местных организаций оппозиции отказались продолжать сотрудничество с партией на том основании, что у них могут возникнуть проблемы с центральными или местными властями.

По заявлению организации, в отдельных случаях «функция контроля политического выбора граждан» на местном уровне возложена также на частных предприятий, отмечая, что, например, в Чиатура политическую активность сотрудников «Джорджиан манганез» контролирует начальник шахты.

ISFED также акцентирует внимание на участие членов избирательных комиссий, публичных служащих и священнослужителей в избирательной кампании и подчеркивает, что это «запрещено законом».

По мнению организации, «особенно тревожно» использовать в качестве рычага сохранение рабочего места с целью вовлечения и давления на сотрудников публичных школ, директоров и учителей в политическую кампанию.

Согласно документу, 29 сентября при мониторинге встречи оппозиционной партии в Дедоплисцкаро наблюдателю ISFED помешали неизвестные лица, в связи с чем ведется расследование по части первой статьи 151 Уголовного кодекса.

Согласно докладу, после того, как бывший президент Михаил Саакашвили назвал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, члены и сторонники избирательной комиссии ЕНД оказались под давлением.

