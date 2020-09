НПО «Справедливые выборы» опубликовала четвертый промежуточный доклад о предвыборном мониторинге

НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) 29 сентября опубликовала свой четвертый промежуточный доклад о предвыборном мониторинге. Документ охватывает период с 6 по 28 сентября и в качестве основных вызовов называет угрозы и давление на избирателей и активистов, а также на оппозиционных политиков.

Согласно докладу, организация сообщила о следующих фактах, произошедших в отчетный период: физическое насилие предположительно по политическим мотивам – 7 случаев; угрозы-давление по предположительным политическим мотивам — 24; предполагаемый подкуп избирателей — 8; увольнение с работы предположительно по политическим мотивам -1; предполагаемое использование административного ресурса — 13; участия в избирательной кампании неуполномоченных лиц и порчи агитационных материалов — 8.

В качестве примеров насилия в предвыборный период «Справедливые выборы» приводят ранение активиста Европейской Грузии, предположительно из ружья для тира 28 сентября, а также противостояние активистов Грузинской мечты и оппозиционного объединения «Сила в единстве» в муниципалитете Болниси 27 сентября.

ISFED считает особенно «тревожными» случаи «шантажа кадрами личной жизни» женщин-политиков, и, в качестве примера называет угрозы со стороны начальника Аппарата государственного поверенного в Самегрело — Земо Сванети Лаши Гвасалия в отношении женщины-члена партии Лело.

По оценке организации, «расследование случаев такого шантажа и адекватное наказание виновных должно быть приоритетом для следственных органов, в противном случае заявления в поддержку участия женщин в политике останутся формальными, бессмысленными лозунгами».

По заявлению ISFED, учителя школ и детских садов остаются одним из важнейших кадровых ресурсов для политических партий, и вовлечь их в предвыборную агитацию в основном пытается правящая партия.

Организация также говорит о возможном использовании административного ресурса правящей командой, и в качестве примеров этого называет использование в Абаша подъемного крана, принадлежащего муниципалитету, для размещения рекламного щита Александра Моцерелия, мажоритарного кандидата Грузинской мечты, а также на финансирование из местного бюджета 300 студентов из Рустави.

ISFED также указывает на связи членов УИК с правящей партией, и заявляет, что в состав УИК попали публичные служащие, сотрудники мэрий или сакребуло, а также административных единиц и муниципальных Н(Н)ЮЛ. «Хотя вышеизложенное не является прямым нарушением, но это ставит под сомнение беспристрастность этих лиц», — заявляют в организации.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)