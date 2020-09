ISFED опубликовал третий промежуточный доклад по предвыборному мониторингу

НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED), 8 сентября опубликовала свой третий промежуточный доклад о предвыборном мониторинге. Согласно докладу, признаки использования административного ресурса и случаи предполагаемого подкупа избирателей остаются главными вызовами для предвыборной среды.

Доклад в основном охватывает период с 4 августа по 5 сентября 2020 года, а также события, которые начались до 4 августа. Всего за период мониторинга ISFED выявила 17 случаев предполагаемого подкупа избирателей. Также были выявлены 2 проекта, инициированных властью для получения благорасположения широких масс избирателей в предвыборный период; 3 случая увольнения с работы по предполагаемым политическим мотивам; предположительное политическое давление/угрозы – 4 случая; физическое насилие по политическим мотивам — 1; предполагаемое использование административного ресурса — 18; вмешательство в предвыборную кампанию со стороны Церкви — 6; предполагаемое создание препятствий деятельности СМИ — 2 случая; также случаи повреждения политических плакатов в 13 муниципалитетах.

«Помимо предполагаемых попыток правящей партии подкупить избирателей, также наблюдался подкуп избирателей со стороны Альянса патриотов и Свободной Грузии, кроме того, в некоторых случаях представители Единого национального движения также пытались завоевать расположение избирателей путем раздачи продовольственных продуктов», — говорится в промежуточном докладе.

Организация рассматривает использование административного ресурса как один из основных вопросов. Согласно докладу, тот факт, что кандидаты в мажоритарные депутаты от правящей партии участвуют в мероприятиях, финансируемых из государственного и местного бюджета, указывает на использование административного ресурса, что «фактически стирает грань между государством и правящей партией».

ISFED выразила озабоченность по поводу недавнего запуска различных социальных проектов, которые, по заявлению организации, ставят своей целью обеспечение материальной выгоды конкретным социальным группам. «Цель и масштаб проектов создают ощущение, что эти инициативы связаны с выборами и их мотивом является усиление поддержки правящей партии на выборах», — заявляет организация.

В докладе также отмечается, что на мероприятиях правящей партии наблюдается участие высокопоставленных священнослужители Грузинской Православной Церкви, что «создает ощущение поддержки Церковью Грузинской мечты».

Согласно документу, член партии «Лело за Грузию» подвергся физическому насилию предположительно по политическим мотивам. «Факты давления и угроз были зафиксированы в основном в отношении активистов сторонников оппозиционных политических партий, и в одном случае сторонник правящей партии обвинил в угрозе Единое национальное движение», — заявляет организация.

ISFED утверждает, в предвыборных кампаниях партий «Грузинский марш» и «Альянса патриотов Грузии» наблюдается риторика, содержащая язык ненависти. «По поводу антитурецкой предвыборной рекламы Альянса патриотов ISFED направила заявление в ЦИК, на основании которого было начато административное делопроизводство», — говорится в докладе.

