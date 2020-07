НПО «Справедливые выборы» о признаках подкупа избирателя

НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) 7 июля опубликовала свой первый промежуточный доклад по предвыборному мониторингу перед осенними парламентскими выборами, в котором говорит о «признаках подкупа избирателей» и «благотворительности с политической целью».

Доклад охватывает период с 1 июня по 4 июля 2020 года, а также события, которые начались до 1 июня и продолжались в течение периода мониторинга.

«Справедливые выборы» выявили в общей сложности 19 случаев предполагаемого подкупа избирателей за период мониторинга. В докладе также упоминаются 2 случая предполагаемого использования государственных ресурсов, 1 случай давления на наблюдателей «Справедливых выборов», 2 случая воспрепятствования политической деятельности и 1 случай предполагаемого давления/угрозы по политическому признаку.

По наблюдению «Справедливых выборов», в процессе оказания социальной помощи муниципальными властями политическая агитация не имела места, но участие мажоритарных депутатов правящей партии в процессе размыло грань между государством и правящей партией.

По оценке «Справедливых выборов», вышеуказанное содержит признаки запрещенного по статье 252 Закона Грузии «О политических объединениях» действия – подкупа избирателя.

«Справедливые выборы» также увидели признаки подкупа избирателей в деятельности партии «Лело» и связанной с ней организации — «Движение за будущее — Момо», что выразилось в назначении стипендии студентам и оказании социальной помощи гражданам в Гори и Телави.

По наблюдению организации, признаки агитации в пользу председателя Грузинской мечты Бидзины Иванишвили можно увидеть в деятельности финансируемой государством газеты «Наше село».

«Отсрочка на осень, на неопределенную дату обязательного экзамена для практикующих педагогов со стороны Министерства образования, науки, спорта и культуры служит предположительно тому, чтобы завоевать сердца широкой аудитории педагогов», — говорится в докладе.

«Справедливые выборы» призывают:

Власти и политические партии:

Не оказывать давление на наблюдателей и не мешать их деятельности;

Не использовать такую форму общения с избирателями, которая содержала бы признаки подкупа избирателей;

Воздерживаться от участия в мероприятиях, финансируемых из государственного и/или местного бюджета;

Во время благотворительной деятельности мажоритарные депутаты должны соблюдать анонимность и жертвовать средства тем фондам, которые работают в этом направлении;

Партии должны воздерживаться от мобилизации своих сторонников во время кампании оппонентов.

Органы местного самоуправления:

При выдаче помощи на из государственного и местного бюджета должны действовать по принципу добросовестности и не должны создавать населению впечатление, что за оказанной помощью стоит правящая партия.

Организаторы благотворительных организаций и организаторы гуманитарных акций:

Не должны нарушать запреты, установленные Избирательным кодексом Грузии, и не проводить подобные мероприятия вместе с политическими партиями и их представителями.

