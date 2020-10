Хартия: Генеральный директор «Имеди» вмешивается в редакционную политику журналистов

По заявлению органа саморегулирования СМИ Грузии «Хартии журналистской этики», генеральный директор телекомпании «Имеди» Николоз Лалиашвили нарушил второй принцип Хартии и вмешался в редакционную журналистов.

Пятеро бывших журналистов программы «Бизнес новости» телеканала «Маэстро» обратились к Хартии журналистской этики с жалобой и пояснили, что в конце 2019 и в начале 2020 года (в то время, когда телекомпания «Маэстро» входила в холдинг «Имеди»), Николоз Лалиашвили, который тогда был заместителем генерального директора «Имеди», несколько раз заявил сотрудникам программы, что ему не нравятся критические сюжеты, подготовленные «Бизнес новостями», в отношении властей страны.

При этом он «практически выдал директиву о том, какой должна была стать передача и в чьих интересах должна была работать вся редакция». После того, как стороны не смогли договориться по этому поводу, 28 февраля «Бизнес новости» в последний раз вышли в эфир, и команда покинула ТВ «Маэстро».

Хартия журналистской этики также опубликовала три аудиозаписи, представленные заявителем Хартии, в подтверждение вмешательства Николоза Лалиашвили в редакционную независимость, в которых он объясняет сотрудникам, что канал придерживается «очень четкой позиции антинационального движения», и призвал их нарушить принцип журналистской непредвзятости.

В записях Лалиашвили также объясняет, что канал находится «на линии фронта» против возвращения указанной политической партии к власти, и в этой борьбе призывает журналистов быть солдатами. В записях Лалиашвили также называет главным противником телекомпанию «Мтавари архи» и ее генерального директора Нику Гварамия.

Николоз Лалиашвили подтверждает подобные разговоры со своими бывшими сотрудниками в беседе со СМИ, но говорит, что «эти журналисты» ушли с работы из-за закрытия бизнесс-программ на ТВ «Маэстро».

Он также опроверг попытки подвергнуть журналистов цензуре, заявив, напротив, «сбалансирование является попыткой цензуры, потому что «Имеди», в отличие от других каналов, не торгует «фейковыми новостями», говоря правду, а это означает, а сбалансировать это означает, что нужно сбалансировать ложью».

«Поэтому мы не признаем политику баланса и не призываем наших журналистов идти этим путем. Это наша редакционная политика, основанная на одном главном принципе — нет Национальному движению», — добавил он.

Телеканал «Имеди» ведет откровенно лояльную редакционную политику по отношению к нынешней власти и не скрывает своей позиции против Национального движения. Например, 31 октября 2018 года, после того, как поддержанный Грузинской мечтой кандидат в президенты Саломе Зурабишвили не смогла победить в первом туре, а во втором туре она баллотировалась вместе с кандидатом от оппозиционного объединения «Сила в единстве», который в то же время является председателем Национального движения, Григолом Вашадзе, телекомпания «Имеди» перешла на чрезвычайный режим работы. «Мы будем работать для того, чтобы режим (Национальное движение) не смог вернуться», — заявили тогда на телеканале. Телеканал «Имеди» ведет откровенно лояльную редакционную политику по отношению к нынешней власти и не скрывает своей позиции против Национального движения. Например, 31 октября 2018 года, после того, как поддержанный Грузинской мечтой кандидат в президенты Саломе Зурабишвили не смогла победить в первом туре, а во втором туре она баллотировалась вместе с кандидатом от оппозиционного объединения «Сила в единстве», который в то же время является председателем Национального движения, Григолом Вашадзе, телекомпания «Имеди» перешла на. «Мы будем работать для того, чтобы режим (Национальное движение) не смог вернуться», — заявили тогда на телеканале.

По теме:

This post is also available in: ქართული (Грузинский)