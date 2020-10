Содокладчики ПАСЕ призывают Грузию выполнить рекомендации Венецианской комиссии

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу Грузии Титус Корлэцян (Румыния) и Клод Керн (Франция) в опубликованном 9 октября заявлении подчеркнули необходимость выполнения оставшихся рекомендаций Венецианской комиссии по отбору судей Верховного суда Грузии.

«Мы призываем все политические силы в Грузии взять на себя обязательство рассмотреть рекомендации Венецианской комиссии, как только будет созван новый Парламент», — заявили содокладчики.

В заключении от 9 октября Венецианская комиссия отметила, что «ситуация в Грузии необычна и требует очень высокого уровня прозрачности». По мнению Комиссии, раскрытие личности членов Совета юстиции и принятых ими решений в процессе голосования повысит прозрачность процесса отбора судей Верховного суда; Существующий механизм рассмотрения жалоб недостаточен; Для обеспечения справедливого и равного отношения ко всем кандидатам необходимы стандартные собеседования. Венецианская комиссия также рекомендует изменить критерии оценки кандидатов в судьи, во время чего внимание должно быть сосредоточено на их возрасте, опыте, мнениях, независимости и разнообразии.

Содокладчики выразили обеспокоенность по поводу того, что Парламент Грузии не дождался заключения Комиссии, которое было запрошено им самим же, отметив, что Парламент выполнил предыдущие рекомендации Венецианской комиссии, однако «небольшие, но существенные вопросы остались без ответа».

Содокладчики также заявили, что необходимо выполнить рекомендации по обжалованию решений Высшего совета юстиции и обнародовании голосов членов совета, а также их имен. «Выполнение этих неучтенных рекомендаций необходимо для того, чтобы закон полностью обеспечил адекватную основу для чувствительного вопроса о назначении судей Верховного суда в Грузии», — говорится в заявлении.

