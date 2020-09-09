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Новости

Бжания и Бибилов проводят встречи в Москве

09/09/2020 - 18:56
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Руководители оккупированных регионов Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона — Аслан Бжания и Анатолий Бибилов встретились в Москве с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком. На встрече также присутствовал заместитель министра экономики России Михаил Бабич, который курирует «всесторонним сотрудничеством» с двумя регионами.

Министерство экономического развития России сообщило 9 сентября, что стороны обсудили вопросы социально-экономического развития двух регионов, в том числе перспективы реализации стратегических инвестиционных программ.

В заявлении министерства говорится, что на встрече «была отмечена необходимость продолжения ведения конструктивного диалога между странами».

«Мы настроены всячески поддерживать взаимовыгодное сотрудничество в сфере транспорта, энергетики, сельского хозяйства и образования, причем как в двустороннем, так и многостороннем формате», — заявил Бабич.

Московскому вояжу руководителей двух оккупированных регионов предшествует обострение ситуации с точки зрения пандемии коронавируса в Абхазии и политический кризис в Цхинвали, где проходят массовые акции протеста после гибели молодого заключенного Инала Джабиева в результате того, предположительно, как его подвергли пыткам.

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09/09/2020 - 18:56
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