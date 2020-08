Замминистра экономики России посетил Сухуми

Первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич, посетивший Сухуми 20 августа, встретился с «президентом» оккупированного региона Асланом Бжания и «премьер-министром» Александром Анквабом, с которыми обсудил двустороннее социально-экономическое сотрудничество.

По словам Бабича, цель визита российской делегации — «наладить более тесное сотрудничество с абхазской стороной», что включает мониторинг реализации мероприятий, запланированных в рамках инвестиционных программ на 2017-2019 и 2020-2022 годы.

Визит Бабича прошел на том фоне, когда новое руководство оккупированной Абхазии открыто говорит о разногласиях по поводу низкого уровня подготовки и контроля документации инвестиционной программы на 2017-2019 годы, что сказалось на качестве и сроках реализации программы. Информацию о проблемах Аслану Бжания предоставила министр экономики оккупированного региона Кристина Озган за день до визита Бабича.

Стороны обсудили ряд вопросов, включая состояние финансовой системы региона, разработку плана развития казначейской системы и соблюдение принципов прозрачности бюджета.

В ходе встречи Аслан Бжания выразил надежду, что визит Бабича приведет к решению «неоднократно обсуждаемых» вопросов, и выразил готовность к открытому обсуждению. «Даже если потребуется несколько раундов встреч и переговоров, мы все равно добьемся этого», — сказал он.

«Все вопросы, которые мы обсуждали в Москве, находятся на высокой степени готовности — и инвестиционная программа, и финансирование проектной документации», — заявил Бабич. Он назвал развитие туризма социально лбнадеживающей программой.

Бабич посетил объекты, которые были построены в рамках инвестиционной программы 2017-2019 годов, в том числе общеобразовательные школы и детский сад в Гудаутском и Гагрском районах.

В июне 2020 года Аслан Бжания выразил обеспокоенность «тревожной» финансовой ситуацией в Абхазии, отметив, что Россия приостановила финансирование инфраструктурных проектов на шесть месяцев, что привело к приостановке или отсрочке многих инфраструктурных проектов. Абхазский лидер также заявил, что Россия не будет «сокращать» финансирование «инвестиционной программы».

В декабре 2019 года Москва и Сухуми утвердили инвестиционную программу на 2020-2022 годы, в соответствии с которой Москва выделит Сухуми 4,5 миллиарда рублей (около 60 миллионов долларов США). Инвестиционная программа — один из видов финансовой помощи, которую Москва регулярно оказывает Сухуми.

