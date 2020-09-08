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Новости

Лидеры Сухуми и Цхинвали посещают Москву

08/09/2020 - 19:39
18 1 minute read

Лидеры оккупированных регионов — Абхазии и Цхинвальского региона Аслан Бжания и Анатолий Бибилов 7 сентября отправились в Москву, где проведут рабочие встречи официальными лицами России.

По сообщению офиса «президента» оккупированной Абхазии, Аслан Бжания проведет ряд встреч в Администрации президента и правительстве РФ. Другие подробности пока не сообщаются.

По сообщению администрации Анатолия Бибилова, цхинвальский лидер и члены «правительства» встретятся с российскими официальными лицами, которые занимаются вопросами социально-экономического сотрудничества с Цхинвальским регионом.

Московскому вояжу руководителей двух оккупированных регионов предшествует обострение ситуации с точки зрения пандемии коронавируса в Абхазии и политический кризис в Цхинвали, где проходят массовые акции протеста после гибели молодого заключенного Инала Джабиева в результате того, предположительно, как его подвергли пыткам.

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08/09/2020 - 19:39
18 1 minute read

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