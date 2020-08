Абхазия ищет добровольцев-медиков для борьбы с Ковид-19

Власти оккупированной Абхазии ищут добровольцев в помощь врачам Гудаутской больницы, где проходят лечение пациенты, инфицированные Ковид-19.

«С начала пандемии коронавирусной инфекции медики Абхазии работают в усиленном режиме, устают и заболевают. Сегодня персонала просто не хватает, так как резко выросло число болеющих сограждан», — заявило 16 августа «Министерство здравоохранения» оккупированного региона.

Отметив, что медперсонал очень устал, «Минздрав» сообщил, что в Гудаутской больнице не хватает младшего медперсонала.

Ведомство также выразило сожаление по поводу того, что перед лицом растущей критики по поводу работы больницы во время пандемии помощь медицинскому персоналу предлагают очень мало людей.

В Абхазии выявлено 189 случаев коронавируса, из них 69 выздоровели, трое скончались.

На сегодняшний день в регионе 117 активных случаев коронавируса; По состоянию на 16 августа в Гудаутской больнице проходит лечение только 21 пациентов.

В последнее время случаи заражения в регионе значительно увеличились — с 22 июля был подтвержден 151 случай.

